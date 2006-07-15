معاون اداري مالي دانشگاه تهران در گفتگوي مشروح با مهر: خيابان پورسينا با موافقت شهرداري تهران به دانشگاه تهران ملحق مي شود / دانشگاه تهران با حمايت دولت طرح ساماندهي پرديس مركزي را به اتمام مي رساند

دكتر "محمد حسين اميد" در گفتگو با خبرنگار دانشگاهي "مهر" افزود: دانشگاه تهران در 5 شهر كشور در حال توسعه است كه كرج، قم، پاكدشت و رضوان شهر از جمله آنها هستند. همچنين دانشكده مهندسي در فومن در حال راه اندازي و توسعه است. پرديس بين المللي دانشگاه نيز در كيش در همه رشته هاي دانشگاه داير مي شود و اكنون در مرحله تنظيم توافق نامه است. بدين صورت توسعه دانشگاه در نقاط مختلف كشور صورت مي گيرد.



طرح توسعه دانشگاه تهران از 10 سال گذشته آغاز شده است

وي در خصوص توسعه پرديس مركزي دانشگاه و خريد ساختمان هاي اطراف آن اظهار داشت: دانشگاه تهران به عنوان ميراث فرهنگي شناخته شده، يك نماد ملي است و سمبل دانشگاه در ايران شناخته مي شود و به فرموده مقام معظم رهبري نماد آموزش عالي كشور به شمار مي آيد. بنابراين بايد ساماندهي شود و آبرومند باشد. اين طرح با نام طرح ساماندهي دانشگاه تهران و علوم پزشكي تهران از 10 سال گذشته آغاز شده و به تصويب دولت رسيده است و اكنون اجراي آن به سرعت پيش مي رود.



30 درصد اعتبار صرف خريداري املاك در محدوده طرح شده است



معاون اداري و مالي دانشگاه تهران به تأمين اعتبار اين طرح اشاره كرد و گفت: در سال گذشته بودجه اي معادل 160 ميليارد تومان به وسيله وام از يك بانك بين المللي و بازپرداخت آن توسط دولت جهت اجراي طرح ساماندهي به اين دانشگاه تعلق گرفته است. اين بودجه در اواخر تابستان سال گذشته تحقق پيدا كرد و در نيمه دوم سال گذشته وام به دست دانشگاه رسيد. دانشگاه نيز از آن تاريخ كار خود را دنبال مي كند و تا اين زمان 30 درصد اعتبار صرف خريداري املاك در محدوده طرح شده است.

فاز اول به زودي به اتمام مي رسد

وي يادآور شد: طرح ساماندهي پرديس مركزي دانشگاه تهران در سه فاز پيش بيني شده است. فاز اول حد فاصل خيابان پورسينا و بلوار كشاورز، فاز دوم حد فاصل 16 آذر و كارگر و فاز سوم حد فاصل خيابان هاي قدس و وصال مي شود. اكنون در فاز اول بيش از 95 درصد خريداري شده و به زودي به اتمام مي رسد. فاز 2 بيش از 30 درصد و فاز 3 نيز نزديك به 30 درصد از آن به اتمام رسيده است.

با موافقت شهردار تهران به زودي خيابان پور سينا به دانشگاه تهران ملحق مي شود

وي با بيان اين كه يكي از همكاران ما در اين پروژه شهرداري است افزود: شهردار منطقه 6 بخشي از ساختمان هاي داخل طرح را براي دانشگاه تهران خريداري كرده است. واحدهايي كه براي دانشگاه تهران خريداري شده به زودي در اختيار دانشگاه تهران قرار مي گيرد. همچنين با موافقت شهردار تهران به زودي خيابان پور سينا به دانشگاه تهران ملحق شده و ابتدا و انتهاي پورسينا بسته مي شود و دانشگاه تهران از انقلاب تا بلوار كشاورز امتداد مي يابد.

دكتر "اميد" در خصوص برآوردهاي مالي جهت اتمام كل طرح ساماندهي پرديس مركزي دانشگاه تهران گفت: برآوردهاي فعلي به دليل قدمت 10 ساله طرح به روز نيست و اكنون مشاور طرح در حال فعاليت جهت ارائه برآورد دقيق است. ساخت و ساز در مر حله بعدي قرار دارد و اين مبلغ تنها جهت خريداري مصرف مي شود.

وي ادامه داد: خريدهايي كه در 6 ماه گذشته صورت گرفته معادل فعاليت دانشگاه در سال هاي قبل است. در صورتي كه بتوانيم سال آينده معادل وامي كه امسال دريافت كرديم، اعتبار داشته باشيم، كار خريد زمين هاي اطراف در سه فاز تا پايان سال آينده به اتمام مي رسد.

معاون اداري و مالي دانشگاه تهران در مورد علل اجرا كردن طرح ساماندهي تهران در سال هاي قبل گفت: در مقطعي از زمان، دانشگاه تهران با توسعه شديدي در تحصيلات تكميلي مواجه شد و جمعيت رو به فزوني رفت. از اين رو بحث بيرون رفتن از شهر و ساماندهي آن در محل فعلي پيشنهاد شد كه دومين پيشنهاد مورد موافقت قرار گرفت. همچنين در آن زمان ايجاد كريدور فرهنگي ميان دانشگاه اميركبير و دانشگاه تهران نيز مطرح بوده است.