تشريح تخلفات آزمون هاي وزارت بهداشت در گفتگوي مهر با معاون آموزشي وزارت بهداشت: ممانعت از ادامه تحصيل دانشجوياني كه به ناحق وارد رشته هاي تخصصي مي شوند / لغو مدرك فارغ التحصيلي متخلفين پس از احراز تخلف

دكتر "محمدعلي محققي" در گفتگوي اختصاصي با خبرنگار دانشگاهي مهر افزود: بخش آموزشي وزارت بهداشت از حضور افرادي كه بدون پايبندي به موازين اخلاقي و قانوني، اصول ناظر بر آزمون هاي تخصصي وزارت بهداشت را نقض كنند، به شدت جلوگيري مي كند.

معاون وزير بهداشت اضافه كرد: اگر افرادي با تخلف سعي در ورود به رشته اي را داشته باشند، اين تكليف مسلم نظام آموزشي است كه با اين موضوع توسط هر فرد و مرجعي، به شدت برخورد كند.

وي تأكيد كرد: بايد از ادامه تحصيل افرادي كه به ناحق وارد رشته هاي تخصصي شده اند جلوگيري شود و اگر فارغ التحصيل شده اند مدرك فارغ التحصيلي آنها لغو شود.

معاون آموزشي وزارت بهداشت اظهار داشت: موضوع رسيدگي به تخلفات در آزمون ها محدود به آينده نبوده و مي تواند به گذشته نيز تسري داشته باشد و طبعاً اگر تخلفاتي به اثبات برسد كه مربوط به دوره هاي گذشته باشد تكليف نظام آموزشي در مقابل آن مشخص است.

بايد از ادامه تحصيل افرادي كه به ناحق وارد رشته هاي تخصصي شده اند جلوگيري شود و اگر فارغ التحصيل شده اند مدرك فارغ التحصيلي آنها لغو شود

وي با ابراز تأسف از وقوع تخلفاتي در آزمون دستياري سال 1382 خاطرنشان كرد: با توجه به اينكه آزمون هاي گروه پزشكي بشدت رقابتي هستند و در برخي از رشته ها براي ورود به دوره كارشناسي ارشد از هر 100 نفر داوطلب يك نفر پذيرفته مي شود. بديهي است آزمون ها بايد از سطح صحت و سلامت بسيار زيادي برخوردار باشد تا بتوان به شكل كاملاً عادلانه و علمي زمينه انتخاب ميان داوطلبان برقرار شده و حقوق ساير افراد صاحب صلاحيت پايمال نشود.

محققي بر ضرورت وجود يك نظام اداري مشخص در اين زمينه تأكيد كرد و گفت: بررسي تخلفات آزمون ها موضوعي سليقه اي نيست و نمي توان آن را بصورت ادعا و بدون مستند بررسي كرد.

وي با اشاره به تدوين آئين نامه تخلفات آزمون هاي سراسري مصوب مجلس شوراي اسلامي در سال گذشته، گفت: دو كميته ناظر در اين آئين نامه تعريف شده اند كه شامل دو هيئت بدوي و تجديد نظر است كه هيئت بدوي رسيدگي به تخلفات مستقر در وزارت بهداشت و هيئت تجديد نظر به صورت كشوري عمل كرده و در وزارت علوم مستقر است.

معاون وزير بهداشت اضافه كرد: موضوعاتي كه مستندات لازم وفق مقرارت براي آنها وجود دارد در اين كميته ها مطرح شده و تصميمات لازم در خصوص آن موضوعات اخذ مي شود. محدوده تصميم گيري اين هيئت ها نيز نكاتي است كه در قانون تعيين شده است.

مسئولان وزارت بهداشت اعتقاد راسخ دارند با فردي كه حتي در گذشته هاي دور در ورود به دوره ها و رشته هاي بالاتر مرتكب تخلف شده نيز بايد برخورد شود

محققي تأكيد كرد: هيئت هاي رسيدگي به تخلفات حق ندارند فراتر از بحث قانوني حركت كنند و چنانچه موضوعي خارج از حيطه وظايف اين هيئت ها باشد بايد در مراجع قضايي و دادگاه ها مطرح شود.

وي اضافه كرد: مسئولان وزارت بهداشت اعتقاد راسخ دارند با فردي كه حتي در گذشته هاي دور در ورود به دوره ها و رشته هاي بالاتر مرتكب تخلف شده نيز بايد برخورد شود.

معاون آموزشي وزارت بهداشت اضافه كرد: بدون رسيدگي دقيق به تخلفات آزمون ها آرامش به فضاهاي آموزشي باز نمي گردد و امنيت رواني حاصل نمي شود. داوطلبان بايد فارغ از دغدغه هاي نامطلوب كه مي تواند در فضاي غير امن وجود داشته باشد، تلاش كنند و به طور عادلانه در يك رقابت منطقي و صحيح شركت كرده و پذيرفته شوند.

وي با تأكيد بر عزم راسخ مسئولان وزارت بهداشت در خصوص برگزاري صحيح آزمون هاي تخصصي گفت: تلاش مي شود تا تمام آزمون هاي تخصصي كه مسئوليت آن بر عهده وزارت بهداشت است در كمال صحت و سلامت برگزار شده و از هر گونه شبهه اي عاري باشد.

محققي به تعامل مناسب وزارت بهداشت و مراجع قضايي در زمينه رسيدگي به تخلفات در آزمون هاي تخصصي وزارت بهداشت اشاره كرد و گفت: وزارت بهداشت ترجيح مي دهد موضوع رسيدگي به تخلفات در آزمون هاي تخصصي خود را در فضاي آرام كه لازمه تحصيل و برگزاري صحيح آزمون ها است، پيگيري كند و در حد اختيارات خود نيز به طور قاطع عمل كرده و كوچكترين تزلزلي نشان نخواهد داد.

وزارت بهداشت ترجيح مي دهد موضوع رسيدگي به تخلفات در آزمون هاي تخصصي خود را در فضاي آرام كه لازمه تحصيل و برگزاري صحيح آزمون ها است، پيگيري كند و در حد اختيارات خود نيز به طور قاطع عمل كرده و كوچكترين تزلزلي نشان نخواهد داد

وي در خصوص نحوه احكام صادره در هيئت بدوي رسيدگي به تخلفات وزارت بهداشت گفت: احكام اوليه به افرادي كه پرونده هاي آنها مورد رسيدگي قرار مي گيرند، ابلاغ مي شود. اين افراد حق اعتراض دارند و اعتراضات در هيئت تجديد نظر رسيدگي مي شود. احكام هيئت تجديد نظر لازم الاجرا خواهد بود.

معاون وزير بهداشت اظهار داشت: مراجع قضايي هميشه نقش و جايگاه خودشان را دارند و هر موضوعي مي تواند در آن مراجع مطرح شود، اما مراجع قضايي نيز ترجيح مي دهند مواردي كه صلاحيت رسيدگي آن به دليل تخصصي بودن به وزارت بهداشت مربوط مي شود، در اين وزارتخانه مطرح شود.