شوراي هماهنگي تبليغات اسلامي سالروز ولادت حضرت زهرا(س) را به مسلمانان جهان تبريك گفت

به گزارش خبرگزاري "مهر"، شوراي هماهنگي تبليغات اسلامي با صدور اطلاعيه‌اي ضمن تبريك سالروز ولادت فرخنده و باسعادت حضرت صديقه كبري فاطمه زهرا (س) و فرزند شايسته‌اش حضرت امام خميني (ره) به محضر مبارك بقيه‌ا‌لله‌الاعظم (عج) و رهبر معظم انقلاب اسلامي و ارادتمندان اهل بيت عصمت و طهارت، از آحاد جامعه به‌ويژه بانوان گرانقدر خواست تا در مراسم و جشن‌هايي كه بدين منظور از سوي ستاد هفته بزرگداشت "مقام زن و روز مادر" برگزار مي‌شود حضور چشمگير، مؤثر و شايسته‌اي داشته باشند.

در اين اطلاعيه آمده است: بار ديگر فضاي كشور از عطر روحاني فاطمه (س) مملو مي‌شود و جلوه‌هاي حيات آن عنصر ملكوتي و وجود ممتاز، فرصت مجددي براي بازشناسي و تبيين مي‌يابد، تا زنان و مردان حق‌طلب و خداجوي، با غيرت و هوشيار ايران اسلامي، الگوي مطلوب خود را به عرصه توجه خويش آورده و با مقتضيات زمان و مكان بازشناسند.

در ادامه اين اطلاعيه آمده است: معمار كبير انقلاب اسلامي كه خود از تكثير وجود مبارك حضرت زهرا (س) منشأ گرفته است، با انقلاب الهي خويش، زمينه توجه به الگوي فاطمي و تجلي بخشي از آن عظمت‌ها را فراهم آورد كه همه شعارهاي پوشالي و نسخه‌هاي ناقص فمينيستي در برابر آن رنگ باختند. امروز زنان ايران اسلامي در پرتو آموزه‌هاي زهراي اطهر (س) عالي‌ترين سطح حضور و تأثير در عرصه‌هاي اجتماعي، سياسي اقتصادي، علمي را به منصه ظهور رسانده‌اند.

در پايان اين اطلاعيه آمده است: بر مسئولان نظام مقدس جمهوري اسلامي است كه نه تنها در اين ايام كه در طول سال، مسائل و ضرورت‌هاي زنان ارزشمند نظام اسلامي را در كانون توجهات و مساعي خويش قرار دهند و با ايجاد زمينه‌هاي بالندگي و رشد و كمال زنان و دختران پايه‌هاي رشد و تعالي جامعه اسلامي را فراهم آورند و بر زنان اسلامي است كه در پرتو آموزه‌هاي فاطمي، نقش الگويي خويش را در جامعه جهاني امروز كه زنان عالم در فقر منزلت و كرامت به سر مي‌برند، بيش از پيش تثبيت كنند و با بهره‌مندي از اين الگوي بي‌بديل، ضمن رشد فردي و اجتماعي زنان ايراني الگوي جهاني قابل پيروي به زنان جهان به‌ويژه كشورهاي اسلامي ارائه دهند.