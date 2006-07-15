پيشرفت دانشگاه ها با قوانين دست و پاگير امكان پذير نيست / ديوان محاسبات تفسير به رأي نداشته باشد

دكتر "نوحه گر" - رئيس دانشگاه هرمزگان در گفتگو با خبرنگار دانشگاهي مهر با بيان اين مطلب افزود: دستگاه هاي نظارتي حساسيت به خرج مي دهند كه دانشگاه ها مي خواهند با توجه به اختياراتي كه دارند فراتر از قانون حركت كنند و اين در حالي است كه خود دانشگاه ها قانوندان و قانون گذار تربيت مي كنند و خود ما بيشتر به قانون پايبند هستيم.

وي اضافه كرد: "نمي گوييم كه ديوان محاسبات دفترش را از دانشگاه جمع كند بلكه انتظار مي رود كه تفسير به رأي نداشته باشد."

رئيس دانشگاه هرمزگان اظهار داشت: اگر هيأت امناي دانشگاه ها استقلال بيشتري داشته باشند و بر مبناي قانون حركت كنند پويايي بيشتري در دانشگاه ها بوجود خواهد آمد. پيشرفت كشور وابسته به پيشرفت دانشگاه ها است و با افزايش اختيارات هيأت امناي دانشگاه ها مملكت نه تنها آسيب نمي بيند بلكه باعث پيشرفت آن نيز خواهد بود.

دكتر "نوحه گر" در بيان مصداقي از افزايش اختيارات هيأت هاي امنا گفت: يكي از مصاديق افزايش اختيارات هيأت امنا اين است كه اختيار داشته باشد با يك سازمان جهت تربيت نيروي متخصص وارد پيمان شود و در كميسيون دائمي و هيأت امنا به تصويب برساند و ديگر نيازي به نظر شوراي گسترش آموزش عالي نباشد.