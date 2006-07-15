جشن ميلاد حضرت فاطمه زهرا (س) برگزار شد

به گزارش خبرگزاري مهر ، حجت الاسلام علي شيرازي ، نمايندگي ولي فقيه در نيروي دريايي سپاه ، طي سخناني ضمن تبريك و تهنيت ايام ولادت پر بركت حضرت زهرا (س) و فرزند گرامي ايشان امام خميني (ره) يادآور شد: امروز همچنين سالروز ميلاد رهبر فرزانه انقلاب حضرت آيت الله العظمي خامنه اي ( مدظله العالي) نيز هست.

وي با اشاره به ويژگي هاي صديقه كبري حضرت فاطمه (س) ، بر الگو گيري از سيره زندگي نوراني دخت پيامبر اعظم (ص) تاكيد كرد و افزود: اين شخصيت با عظمت فاطمه (س) است كه پيامبر اكرم (ص) به او لقب ام ابيها مي دهد.

شيرازي گفت: عبادت ، شب زنده داري ، تربيت اولاد ، دستگيري و كمك به فقرا و مستمندان ، آن قدر مورد توجه حضرت زهرا (س) است كه هنگام افطار غذاي خود را به فقير ، مسكين و يتيم مي دهد و اين براي پيروان امت پيامبر اعظم (ص) درسي است كه به نيازمندان و فقرا توجه داشته باشند.

وي با بيان سخني از پيامبر گرامي اسلام گفت: بايد همه توجه ما به سوي خداوند متعال باشد و در راه دفاع از دين از احدي نترسيم.

شيرازي با اشاره به آياتي از سوره مباركه حمد ، افزود: زندگي پيامبر ، حركت در صراط مستقيم الهي بود. حركت حضرت زهرا (س) و امير مومنان علي عليه السلام در صراط مستقيم الهي بود. اگر مي خواهيم در صراط مستقيم قدم برداريم و در مسير ولايت ثابت قدم باشيم ، بايد سيره پيامبر اعظم (ص) و اهل بيت او را الگوي زندگي خود قرار دهيم. اگر حقيقت حمد در زندگي ما وارد شود حقايق عالم را مي بينيم ، زنده مي شويم و حيات پيدا مي كنيم.