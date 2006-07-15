نمايشگاه توانمندي هاي بانوان در كرج گشايش يافت

به گزارش خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر در كرج ، در اين نمايشگاه بانوان ادارات مختلف شهرستانهاي غرب استان تهران آثار هنري و صنايع دستي شاغلين خود را در معرض ديد عمومي قرار داده اند.

اداره صنايع دستي كرج نيز توانمندي هاي بانوان هنرمند شاغل در منازل را در اين نمايشگاه در معرض ديد گذاشته است.

دستاوردهاي بانوان كرجي در اين نمايشگاه در قالب 35 غرفه در زمينه هاي پرده دوزي، قالي بافي ، گليم بافي، معرق ، منبت ، سازه هاي فلزي ،گل سازي، سفالگري، طراحي روي پارچه ، هنرهاي جديد كامشا و گل گونه ، نقاشي ، طراحي ، سياه قلم ، عكاسي و .. عرضه شده است.

فرمانداري ، بهزيستي ، كميته امداد ، نيروي انتظامي ، دادگستري، نهضت سواد آموزي ، فني و حرفه اي ، آموزش و پرورش ، شهرداري ، محيط زيست ، تربيت بدني و صنايع دستي از جمله اداراتي هستند كه در اين نمايشگاه شركت كرده اند.

نمايشگاه ياد شده از روز شنبه 24 تير ماه جاري به مدت يك هفته در مجتمع مهستان واقع در ميدان نبوت كرج داير است.