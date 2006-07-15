لبنان و فلسطين آبروي جهان اسلام هستند

به گزارش خبرنگار "مهر" در مشهد، دكتر غلامعلي حداد عادل در جمع خبرنگاران در مشهد با بيان اين مطلب افزود : لبنان و فلسطين در مقابل صهيونيست مولود نامشروع انگليس و آمريكا در خاورميانه ايستاده اند.

وي با محكوم كردن جنايات اسراييل در لبنان و فلسطين گفت : مردم لبنان و فلسطين جوانان خود را فدا و مادرها فرزندانشان را تقديم اسلام مي كنند.

او افزود : ملت لبنان و فلسطين اينگونه سختي مي كشند به طوري كه اقتصادشان صدمه ديده است.

حداد عادل گفت : دبير كل حزب الله لبنان در پيامي، شجاعت و ايمان مردم لبنان را بروز داد. وي در پيامش نشان داد كه دوران اسرائيل كه بكشد، ويران كند و پيروز برگردد به اتمام رسيده است.

رئيس مجلس شوراي اسلامي خاطرنشان كرد: ما هم اعلام مي كنيم كه پشتيباني مي كنيم و انشاءالله با بيرون راندن دشمنان دوباره لبنان و فلسطين ساخته خواهد شد.

وي در پايان گفت: هر چه امكانات فني و دانش مهندسي داشته باشيم به جهان اسلام عرضه خواهيم كرد.