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۲۴ تیر ۱۳۸۵، ۱۹:۴۱

پس از كسب عنوان نايب قهرماني تورنمنت ايتاليا ؛

ملي پوشان واليبال از هفته آينده تمرينات خود را دنبال مي كنند

ملي پوشان واليبال از هفته آينده تمرينات خود را دنبال مي كنند

تيم واليبال ايران پس از كسب مقام دوم رقابتهاي چهار جانبه ايتاليا از هفته آينده تمرينات خود را دنبال مي كند .

به گزارش خبرگزاري مهر، تيم واليبال كشورمان كه براي شركت در رقابتهاي چهارجانبه ايتاليا عازم اين كشور شده بود پس از غلبه برحريفان ايتاليايي و تونسي خود در ديدار نهايي 3 بر يك مغلوب لهستان شد و به عنوان دومي دست پيدا كرد.

تيم كشورمان كه خود را براي دفاع ازعنوان نايب قهرماني بازيهاي آسيايي آماده مي كند پس ازمراجعت به ايران استراحتي يك هفته اي خواهد داشت و سپس اردوي خود را با اضافه شدن تركاشوند و سليماني ادامه مي دهد.

اين در حالي است كه "كياچ" سرمربي ايتاليايي تيم ملي به ايران نيامده است و او هم به تعطيلات يك هفته اي رفته است.

کد مطلب 353343

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