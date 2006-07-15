ملي پوشان واليبال از هفته آينده تمرينات خود را دنبال مي كنند

به گزارش خبرگزاري مهر، تيم واليبال كشورمان كه براي شركت در رقابتهاي چهارجانبه ايتاليا عازم اين كشور شده بود پس از غلبه برحريفان ايتاليايي و تونسي خود در ديدار نهايي 3 بر يك مغلوب لهستان شد و به عنوان دومي دست پيدا كرد.



تيم كشورمان كه خود را براي دفاع ازعنوان نايب قهرماني بازيهاي آسيايي آماده مي كند پس ازمراجعت به ايران استراحتي يك هفته اي خواهد داشت و سپس اردوي خود را با اضافه شدن تركاشوند و سليماني ادامه مي دهد.



اين در حالي است كه "كياچ" سرمربي ايتاليايي تيم ملي به ايران نيامده است و او هم به تعطيلات يك هفته اي رفته است.