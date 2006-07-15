قادري دبير سومين جشنواره تئاتر ماه شد

به گزارش خبرگزاري "مهر"، ستاد خبري حوزه هنري اعلام كرد سعيد كشن فلاح در حكم خود خطاب به قادري آورده است: "نظر به تعهد و تجربه شايسته جنابعالي، به سمت دبير سومين جشنواره سراسري تئاتر ماه منصوب مي شويد. اميد است با تلاش و پيگيري و اتكال به قدرت لايزال پروردگار در اين امر موفق باشيد."

قادري نويسنده، كارگردان، منتقد و استاد دانشگاه تئاتر است كه تاكنون نمايش هاي متعددي از جمله "آه مريم مقدس"، "آئين فاطيما"، "سنساره"، "بسيار نزديك هر اندازه كه دور"، "پدر"، "غم عشق" و ... را روي صحنه برده است. "امشب بايد بميرم" آخرين اثري بود كه چندي پيش به كارگرداني قادري در سالن چهارسو مجموعه تئاتر شهر روي صحنه رفت.