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۲۴ تیر ۱۳۸۵، ۱۷:۵۸

قادري دبير سومين جشنواره تئاتر ماه شد

قادري دبير سومين جشنواره تئاتر ماه شد

با حكم مدير مركز هنرهاي نمايشي حوزه هنري، نصراله قادري به سمت دبير سومين جشنواره تئاتر ماه منصوب شد.

به گزارش خبرگزاري "مهر"، ستاد خبري حوزه هنري اعلام كرد سعيد كشن فلاح در حكم خود خطاب به قادري آورده است: "نظر به تعهد و تجربه شايسته جنابعالي، به سمت دبير سومين جشنواره سراسري تئاتر ماه منصوب مي شويد. اميد است با تلاش و پيگيري و اتكال به قدرت لايزال پروردگار در اين امر موفق باشيد."

قادري نويسنده، كارگردان، منتقد و استاد دانشگاه تئاتر است كه تاكنون نمايش هاي متعددي از جمله "آه مريم مقدس"، "آئين فاطيما"، "سنساره"، "بسيار نزديك هر اندازه كه دور"، "پدر"، "غم عشق" و ... را روي صحنه برده است. "امشب بايد بميرم" آخرين اثري بود كه چندي پيش به كارگرداني قادري در سالن چهارسو مجموعه تئاتر شهر روي صحنه رفت.

کد مطلب 353355

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