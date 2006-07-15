  1. هنر
  2. سینمای ایران
۲۴ تیر ۱۳۸۵، ۱۷:۵۱

فعاليت تنها مجتمع سينمايي بوشهر آغاز شد

تنها سينماي استان 800 هزار نفري بوشهر پس از اتمام بازسازي و گشايش مجدد، كار خود را با اكران "چند مي‌گيري گريه كني؟"، "دربدرها" و "سرت بدزد رفيق" آغاز كرد.

به گزارش خبرگزاري "مهر"، در اين سينما كه پس از بازگشايي به مجتمع سينمايي بهمن تغيير نام داده، سه سالن تعبيه شده كه مجموعا 765 صندلي در خود جاي داده اند. سالن اصلي اين مجموعه (فانوس) با گنجايش 765 صندلي به دو دستگاه آپارات پيون و ويدئو پروجكشن EIKI مجهز شده و فيلم "چند مي گيري گريه كني؟" روي پرده فرانسوي آن است.

سالن هاي دريا و ساحل اين مجتمع نيز هر كدام به ترتيب 120 و 84 صندلي در خود جاي داده و علاوه بر برخورداري از سيستم پخش ديتا و ويدئو پروجكشن سانيو، به سيستم DVD نيز مجهزند. دو فيلم "دربدرها" و "سرت بدزد رفيق" در اين دو سالن روي پرده خواهند رفت.

مجتمع سينمايي بهمن بوشهر پس از دو سال تعطيلي براي اجراي عمليات بازسازي، روز چهارشنبه 21 تيرماه با حضور حسن بنيانيان، رئيس حوزه هنري و جمعي از مسئولان استان بازگشايي شد.

کد مطلب 353356

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها