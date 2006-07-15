فعاليت تنها مجتمع سينمايي بوشهر آغاز شد

به گزارش خبرگزاري "مهر"، در اين سينما كه پس از بازگشايي به مجتمع سينمايي بهمن تغيير نام داده، سه سالن تعبيه شده كه مجموعا 765 صندلي در خود جاي داده اند. سالن اصلي اين مجموعه (فانوس) با گنجايش 765 صندلي به دو دستگاه آپارات پيون و ويدئو پروجكشن EIKI مجهز شده و فيلم "چند مي گيري گريه كني؟" روي پرده فرانسوي آن است.
سالن هاي دريا و ساحل اين مجتمع نيز هر كدام به ترتيب 120 و 84 صندلي در خود جاي داده و علاوه بر برخورداري از سيستم پخش ديتا و ويدئو پروجكشن سانيو، به سيستم DVD نيز مجهزند. دو فيلم "دربدرها" و "سرت بدزد رفيق" در اين دو سالن روي پرده خواهند رفت.
مجتمع سينمايي بهمن بوشهر پس از دو سال تعطيلي براي اجراي عمليات بازسازي، روز چهارشنبه 21 تيرماه با حضور حسن بنيانيان، رئيس حوزه هنري و جمعي از مسئولان استان بازگشايي شد.
نظر شما