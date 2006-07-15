توان مديريتي زنان در جامعه امري اثبات شده است / زنان مهمترين عنصر مديريت شهري هستند

به گزارش خبرگزاري مهر ، دكتر محمدباقر قاليباف بعدازظهر امروز در دومين همايش تجليل از همسران ايثارگران شاغل در شهرداري تهران ، تصريح كرد: امروز افتخاري است براي زنان مسلمان ما كه اسلام به آنان در جامعه عزت و بزرگي داده است و من در همين جا فرصت را مغتنم شمرده و تبريك مضاعفي به خانواده شهدا و ايثارگران كه به حق در همه ابعاد زندگي حضرت زهرا (س) را الگوي واقعي خود قرار داده اند ، دارم.

وي افزود: ما مدعي هستيم كه در دوران دفاع مقدس حضور گسترده اي در جبهه هاي جنگ داشته ايم اما وقتي در مقابل زناني قرار مي گيريم كه در دوران جنگ خود يك رزمنده بوده اند يا به اسارت دشمن درآمده اند و يا همسر يا فرزند شهيد بوده اند ، مي بينيم كه ديگر جاي هيچ ادعايي براي ما باقي نمي نماند.

قاليباف تاكيد كرد: امروز از زاويه مديريت شهري زنان ما مهم ترين نقش را ايفا مي كنند.

وي تصريح كرد: اگر به دنبال ايجاد شهري پايدار و توسعه يافته هستيم و مي خواهيم همه چيز در اين شهر عادلانه و در دسترس باشد و همچنين اگر مي خواهيم نيروهاي انساني در اين شهر از تربيت صحيح برخوردار شوند ، كليد اين معما زنان جامعه ما هستند كه نقش اساسي در تربيت صحيح براي توسعه شهر و كشور ايفا مي كنند.

شهردار تهران با بيان اينكه محور تعادل و تكامل در خانواده ، مادران هستند ، افزود: اگر امروز در شهر به دنبال اصلاح و رشد جامعه هستيم و اساس كارمان رشد و تعالي انسان هاست ، بايد به تواناهايي بانوان كه نقش اساسي در تربيت صحيح ديني نسل آينده دارند ، پناه ببريم.

وي با تاكيد بر اينكه زنان جامعه ما ثابت كرده اند كه در پيروزي انقلاب اسلامي و چه در دوران دفاع مقدس همواره نقش محوري را بر عهده داشته اند ، گفت: امروز نيز زنان جامعه چه در صحنه علم و دانش و چه در صحنه مديريت ، نقش جدي و اساسي داشته و حتي گوي سبقت را از مردان نيز ربوده اند كه اين ظرفيت زنان مسلمان ايران را نشان مي دهد.

قاليباف در پايان تاكيد كرد: زن جامعه ما هيچگاه تحت تاثير نگاه غربي ها كه زن را يك ابزار و آلت دست مي داند ، قرار نگرفته و همواره در چارچوب اصول و قوانيني كه بر خواسته از فرهنگ اسلامي و ايراني است ، گام برخواهد داشت.