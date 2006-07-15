جامعه انجمن هاي اسلامي اصناف و بازار جنايات اخير صهيونيست ها را محكوم كرد

به گزارش خبرگزاري "مهر"، در اطلاعيه جامعه انجمن هاي اسلامي اصناف و بازار آمده است: رژيم صهيونيستي بر خلاف مقررات جهاني، وزراي دولت فلسطين و نمايندگان پارلمان اين كشور را به گروگان گرفته و خانه هاي مردم اين دو كشور را بر سر ساكنان آن، ويران كرده است.

متاسفانه شوراي امنيت سازمان ملل، بدليل (وتوي) آمريكا در برابر اين جنايات سكوت كرده و كشورهاي عربي هم نظاره گر اين فجايع، عظيم هستند، خوشبختانه، حزب الله لبنان، با پاسخ قاطع به رژيم صهيونيستي، نشان داد، در برابر تجاوزات، اين رژيم نامشروع ايستاده و اكنون شهرهاي مهم اسرائيل غاصب زير آتش موشك هاي حزب الله است.

حزب الله يك ناوچه رژيم صهيونيستي را منهدم كرد و قدرت بازدارندگي خود را به نمايش گذاشت.

جامعه انجمن هاي اسلامي اصناف و بازار ضمن محكوم كردن جنايات آمريكا و اسرائيل در فلسطين و لبنان از شخص كوفي عنان دبير كل سازمان ملل مي خواهد، تا دير نشده و آتش جنگ منطقه را به بحران نكشانده، اقدام لازم را بعمل آورند.

جامعه انجمن هاي اسلامي اصناف و بازار از سازمان كنفرانس اسلامي مي خواهد، با جبران خسارات و موضع واحد، در برابر تجاوزات، صهيونيستي بايستد.