اعضاي جديد هيات مديره باشگاه پيكان منصوب شدند

به گزارش خبرگزاري مهر، بر اساس تصميم گروه صنعتي ايران خودرو علي مقدسيان ، مصطفي منطقي و ابراهيم ثنايي به عنوان اعضاي هيات مديره جديد باشگاه فرهنگي ورزشي پيكان منصوب شدند .



در احكام صادره از سوي مديريت ارشد گروه صنعتي ايران خودرو آمده است : " اميد است با اتكال به خداوند متعال ضمن رعايت قوانين و مقررات جاري كشور و اختيارات حاصل از اساسنامه و قانون تجارت همراه با ساير اعضاي هيات مديره در انجام امور محوله در جهت پيشبرد اهداف عاليه شركت موفق باشيد " .



