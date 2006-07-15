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۲۴ تیر ۱۳۸۵، ۱۹:۳۴

اعضاي جديد هيات مديره باشگاه پيكان منصوب شدند

اعضاي جديد هيات مديره باشگاه پيكان منصوب شدند

طي حكمي از سوي مديريت ارشد گروه صنعتي ايران خودرو اعضاي جديد هيات مديره اين باشگاه منصوب شدند .

به گزارش خبرگزاري مهر، بر اساس تصميم گروه صنعتي ايران خودرو علي مقدسيان ، مصطفي منطقي و ابراهيم ثنايي به عنوان اعضاي هيات مديره جديد باشگاه فرهنگي ورزشي پيكان منصوب شدند .

در احكام صادره از سوي مديريت ارشد گروه صنعتي ايران خودرو آمده است : " اميد است با اتكال به خداوند متعال ضمن رعايت قوانين و مقررات جاري كشور و اختيارات حاصل از اساسنامه و قانون تجارت همراه با ساير اعضاي هيات مديره در انجام امور محوله در جهت پيشبرد اهداف عاليه شركت موفق باشيد " .

کد مطلب 353371

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