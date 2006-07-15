استاندار قم از عدم همكاري و هماهنگي مديران استان انتقاد كرد

به گزارش خبرنگار "مهر" در قم، مهندس عباس محتاج در جلسه شوراي اداري استان طي سخناني به فرمايشات مقام معظم رهبري در خصوص لزوم همكاري، همياري و وحدت بين‌ مسؤولان اشاره كرد و اظهار داشت: با وجود اين كه در جلسات متعددي بر وجود همكاري و وحدت بين مديران استان تأكيد شد، ولي متأسفانه برخي مديران اين امر مهم را رعايت نمي‌كنند.

وي ادامه داد: مديران دستگاه‌هاي استان لازم نيست براي حل مشكلاتشان به دادگاه‌ها مراجعه كنند چون در استان مديريت ارشد وجود دارد و مشكلات آنها در اين حوزه رفع مي‌شود.

محتاج با انتقاد از رفتار‌هاي برخي مديران استان، اظهار داشت: برخي مديران دستگاه‌هاي استان، مطالب مهم و حساس را در جاي خودشان مطرح نمي‌كنند و از طريق افشاي اين مطالب موجب نگراني مردم قم مي‌شوند.

وي افزود: اين گونه افراد با اعمالشان زحمات و خدمات ساير مديران را نيز تحت تأثير قرار مي‌دهند، استاندار قم گفت: وحدت، همدلي و همياري بايد محور همه فعاليت‌هاي مديران دستگاه‌هاي استان باشد.

استاندار قم در بخش ديگري از سخنان خود با اعلام اين مطلب كه هنوز در حساب برخي دستگاه‌هاي استان اعتبارات عمراني موجود مي‌باشد، اظهار داشت: مديران دستگاه‌ها بايد سعي كنند در هفته جاري مابقي اعتبارات عمراني سال 84 را درست و بجا هزينه كنند تا پس از مدت تعيين شده، ‌اين اعتبارات برگشت نخورد.

محتاج با تقدير و تشكر از برخي دستگاه‌هاي استان در نحوه هزينه كردن اعتبارات استان طي دو ماه اخير، يادآور شد: اين اعتبارات جزو حقوق مردم است و بايد به موقع و در راه‌هاي صحيحي جذب شود. مهندس محتاج همچنين از مسؤولان ديوان محاسبات خواست تا به عنوان مشاور، مديران دستگاه‌هاي استان را در جذب مناسب اعتبارات كمك كنند.

استاندار قم در بخش ديگري از سخنان خود با اشاره به فرارسيدن هفته دولت اظهار داشت: هفته دولت فرصت مناسبي است تا اطلاع رساني در خصوص بهره‌برداري از پروژه‌هاي نيمه تمام استان انجام شود. وي افزود: در اين هفته ما بايد عزم و اراده مسؤولان استان را به مردم اعلام كنيم.