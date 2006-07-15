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۲۴ تیر ۱۳۸۵، ۱۸:۵۳

سازمان دفاع از قربانيان خشونت تاكيد كرد:

بانيان خشونت هاي اخير در لبنان بايد به پيشگاه عدالت فراخوانده شوند

سازمان دفاع از قربانيان خشونت به عنوان يكي از سازمان هاي جامعه مدني ايران كه همواره فعاليت هاي خود را در جهت گسترش فرهنگ صلح ادامه داده است، نمي تواند شاهد ادامه خشونت هاي اخير بر عليه غيرنظاميان و به ويژه كودكان در لبنان باشد.

به گزارش خبرگزاري "مهر"، در اين بيانيه آمده است: منطقه خاورميانه طي ساليان اخير همواره شاهد تنش هاي متعدد و بروز جنگ هاي خونين و خانمانسوز در عراق و افغانستان بوده است. نمي توان در اين ساليان روزي را به خاطر آورد كه رسانه هاي جهان از ظلم و جور صدام و طالبان و بعد از آن اوضاع تاسف آور مردم جنگ زده عراق و افغانستان خبري را منتشر نساخته باشند. در حاليكه آتش جنگ هنوز در عراق و افغانستان قرباني مي گيرد، اين روزها شاهد خشونت در نطقه اي ديگر از منطقه مي باشيم كه خشونت هاي اخير مي تواند منطقه را به فاجعه اي بزرگ بكشاند.

سازمان دفاع از قربانان خشونت بار ديگر با اعلام انزجار از اقدامات صورت گرفته بر عليه غير نظاميان در لبنان، جامعه جهاني و به ويژه شوراي امنيت سازمان ملل متحد را به اقدام عاجل در فروكش ساختن آتش جنگ فرا مي خوند و اكيدا اعلام مي كند عدم موفقيت شوراي امنيت در مهار بحران اخير در خاورميانه خود مي تواند به عنوان عاملي عليه صلح و امنيت بين المللي محسوب شود كه شايسته است بانيان آن هر چه سريعتر به پيشگاه عدالت فراخوانده شوند.

کد مطلب 353382

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