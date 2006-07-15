لاريجاني با پادشاه عربستان ديدار كرد

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري عربستان، علي لاريجاني در اين ديدار، نامه محمود احمدي نژاد رئيس جمهوري اسلامي ايران را تقديم ملك عبدالله كرد.



بر اساس اين گزارش، لاريجاني همچنين سلامهاي گرم آيت الله خامنه اي رهبر انقلاب اسلامي ايران و محمود احمدي نژاد رئيس جمهوري و هاشمي رفسنجاني رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام را به پادشاه عربستان ابلاغ كرد.



پادشاه عربستان نيز سلامها و درودهاي گرم خود را تقديم رهبري و ديگر مقامهاي جمهوري اسلامي ايران كرد.



در ديدار لاريجاني و ملك عبدالله، امير مقرن بن عبدالعزيز رئيس سازمان اطلاعات، عبدالعزيز بن عبدالله مشاور پادشاه عربستان، عبدالعزيز بن فهد بن عبدالعزيز وزير مشاور و عضو شوراي وزيران و رئيس دفتر رياست شوراي وزيران و حسين صادقي سفير جمهوري اسلامي ايران در عربستان حضور داشتند.

خبرگزاري عربستان به جزئيات بيشتري از ديدار لاريجاني و ملك عبدالله اشاره نكرده است.