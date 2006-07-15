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۲۴ تیر ۱۳۸۵، ۱۹:۰۵

صبح امروز؛

جلسه شوراي عالي اداري به رياست دكتر احمدي نژاد تشكيل شد

جلسه شوراي عالي اداري به رياست دكتر احمدي نژاد تشكيل شد

جلسه شوراي عالي اداري صبح امروز به رياست دكتر محمود احمدي نژاد رئيس جمهوري برگزار شد.

به گزارش خبرگزاري "مهر"، در اين جلسه با توجه به تجميع امور مربوط به ايثارگران در بنياد شهيد و امور ايثارگران پس از ادغام دستگاه هاي چندگانه و لزوم ايجاد هماهنگي در اين راستا، با صدور كارت شناسايي جديد براي ايثارگران به منظور تسريع و تسهيل در عرضه خدمات، ايجاد وحدت رويه و جلوگيري از مكاتبات غيرضرور موافقت شد.

در اين جلسه همچنين گزارش نظام ارزيابي عملكرد دستگاه هاي اجرايي مطرح و مقرر شد در تدوين شاخص هاي اختصاصي ارزيابي و نظارت بر عملكرد دستگاه هاي اجرايي از معيارهاي مبتني بر حصول نتايج عملي و ملموس از كاركردهاي دستگاه هاي اجرايي استفاده شود.

در جلسه امروز همچنين مقرر شد اسناد و مدارك با قدمت بيش از 40 سال كه در اختيار مركز اسناد رياست جمهوري است به سازمان اسناد و كتابخانه ملي جمهوري اسلامي ايران واگذار و حفظ و نگهداري شود.

کد مطلب 353396

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