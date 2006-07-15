جلسه شوراي عالي اداري به رياست دكتر احمدي نژاد تشكيل شد

به گزارش خبرگزاري "مهر"، در اين جلسه با توجه به تجميع امور مربوط به ايثارگران در بنياد شهيد و امور ايثارگران پس از ادغام دستگاه هاي چندگانه و لزوم ايجاد هماهنگي در اين راستا، با صدور كارت شناسايي جديد براي ايثارگران به منظور تسريع و تسهيل در عرضه خدمات، ايجاد وحدت رويه و جلوگيري از مكاتبات غيرضرور موافقت شد.

در اين جلسه همچنين گزارش نظام ارزيابي عملكرد دستگاه هاي اجرايي مطرح و مقرر شد در تدوين شاخص هاي اختصاصي ارزيابي و نظارت بر عملكرد دستگاه هاي اجرايي از معيارهاي مبتني بر حصول نتايج عملي و ملموس از كاركردهاي دستگاه هاي اجرايي استفاده شود.

در جلسه امروز همچنين مقرر شد اسناد و مدارك با قدمت بيش از 40 سال كه در اختيار مركز اسناد رياست جمهوري است به سازمان اسناد و كتابخانه ملي جمهوري اسلامي ايران واگذار و حفظ و نگهداري شود.