روسيه از تاسيس اولين مركز غني سازي اورانيوم خود در سيبري خبر داد

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از شين هوا،"سرگئي كرينكو" رئيس آژانس انرژي اتمي فدرال روسيه گفت كه كشورش اين مركز غني سازي را در منطقه جنوب شرقي سيبري در "اركوتسك" تاسيس خواهد كرد.

كرينگو همچنين اعلام كرد كه اين مركز تحت نظارت آژانس بين المللي انرژي اتمي خواهد بود و از سوي اين نهاد برآن نظارت و كنترل خواهد شد.

وي افزود كه قوانين روسيه براي تطابق با اين موضوع (نظارت آژانس) اصلاح خواهد شد.

اين مقام روس، اين مركز را به عنوان اولين گام اتخاذ شده از سوي روسيه در اين مسير توصيف كرد.

رئيس آژانس انرژي اتمي فدرال روسيه در اين باره همچنين اظهار داشت: اين مركز براي ايران فرصتي را فراهم خواهد ساخت تا صنعت انرژي هسته اي غير نظامي خود را توسعه دهد.

در همين زمان "ولاديمير پوتين" رئيس جمهوري روسيه امروز پس از ديدار با همتاي آمريكايي خود تاكيد كرد: بايد نياز ايران را براي برخورداري از فناوري هسته اي درك كنيم. بايد نگرشي متوازن اتخاذ كرد و منافع مردم ايران را در نظر گرفت و تمايل آنها براي توسعه صنايع هسته اي مدرن از جمله تكنولوژي هسته اي را در نظر گرفت.

اظهارات اين مقام روس در حالي است كه نشست گروه هشت با حضور سران هشت كشور صنعتي در روسيه آغاز مي شود و موضوع هسته اي و انرژي يكي از مباحث مهم در اين نشست مطرح خواهد شد.

خبرگزاري روسي اينترفكس در خبر ديگري با اشاره به گفتگوي"ولاديمير پوتين" رئيس جمهور روسيه با "جرج بوش" همتاي آمريكايي وي درباره توافق هسته اي مشترك مي گويد: همكاري هسته اي غيرنظامي كه دو رهبر در كنفرانس خبري اعلام كردند حداقل يكسال طول خواهد كشيد و مجالس قانونگذاري دو كشور حداقل نياز به يك سال زمان دارند تا آن را تصويب كنند.

همچنين خبرگزاري فرانسه نيز از طرح روسيه براي همكاري با آمريكا در زمينه مبارزه با تروريسم هسته اي خبر داد.

به نوشته اين خبرگزاري ، بر اساس اين طرح دو كشور توافق كردند تا اقدامات و تدابير سختگيرانه اي در قبال حمل و نقل مواد هسته اي و همچنين مقابله با افتادن اين مواد به دست تروريستها اتخاذ نمايند.