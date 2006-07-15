مجمع تشخيص مصلحت نظام جنايات اخير اسرائيل را محكوم كرد

به گزارش خبرگزاري "مهر"، در اين بيانيه آمده است: رژيم غاصب صهيونيستي كه از بنيان بر اساس سياست هاي استعماري و استثماري قدرتهاي جهان خوار شكل گرفته، اكنون با حمايت هاي بي دريغ آنان و در سايه شوم حق وتوي آمريكا، هر روز زنان و كودكان بي پناه فلسطيني را هدف پيشرفته ترين تجهيزات و نظامي قرار مي دهد و در زندانهاي خويش وحشيانه ترين برخوردها را با زندانيان بي پناه دارد، و به بهانه دفاع متقابل نيروهاي مقاومت، وقاحت را از حد گذرانده و عليرغم منشورهاي بين المللي مبني بر احترام به حفظ تماميت ارضي كشورها، از زمين، هوا و دريا به فلسطين و لبنان حمله كرده و فراتر از آن ديگر كشورهاي اسلامي را براي جلوگيري از حمايت هاي احتمالي تهديد مي كند.

همه اين جنايات در روزگاري صورت مي گيرد كه كشورهاي غربي و جوامع بين المللي با تاكيد يا سكوت معنادار خويش خواسته و ناخواسته در مسير سياست هاي جنايتكاران گام بر مي دارند. و در سايه همين سكوت و بي تفاوتي است كه رژيم نامشروع اسرائيل گستاخانه، به دامنه تجاوزات خويش ابعاد تازه اي مي دهد.

فلسطين پاره تن اسلام است و مسلماني ما حكم مي كند كه نگذاريم فلسطيني ها به گناه شركت در آزمون دموكراسي و حركت بر اساس حق انتخاب از كمترين حقوق انساني محروم باشند و مردم لبنان به جرم دفاع از تماميت ارضي خود و تلاش براي نجات زندانيان مظلومشان اين چنين گرفتار تجاوزات گستاخانه باشند و كشور عزيزشان در معرض انهدام كامل قرار گيرد.

مجمع تشخيص مصلحت نظام با محكوميت شديد جنايات اخير رژيم صهيونيستي، از همه مسلمانان و كشورهاي اسلامي و آزادگان جهان مي خواهد كه در مقابل اين زورگويي و زياده خواهي، موضعي اسلامي و انساني بگيرند كه اگر اين شيوه اعمال قدرت در جهان نهادينه شود، ديگر هيچ شخص و دولتي نمي تواند در دفاع از حقوق مسلم خويش حرفي بزند و اقدامي نمايد.