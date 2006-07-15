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۲۴ تیر ۱۳۸۵، ۲۰:۱۰

مجمع تشخيص مصلحت نظام جنايات اخير اسرائيل را محكوم كرد

مجمع تشخيص مصلحت نظام جنايات اخير اسرائيل را محكوم كرد

مجمع تشخيص مصلحت نظام در بيانيه اي با محكوميت شديد جنايات اخير رژيم صهيونيستي از همه مسلمانان و كشورهاي اسلامي و آزادگان جهان خواست در مقابل اين زورگويي و زياده خواهي، موضعي اسلامي و انساني بگيرند.

به گزارش خبرگزاري "مهر"، در اين بيانيه آمده است: رژيم غاصب صهيونيستي كه از بنيان بر اساس سياست هاي استعماري و استثماري قدرتهاي جهان خوار شكل گرفته، اكنون با حمايت هاي بي دريغ آنان و در سايه شوم حق وتوي آمريكا، هر روز زنان و كودكان بي پناه فلسطيني را هدف پيشرفته ترين تجهيزات و نظامي قرار مي دهد و در زندانهاي خويش وحشيانه ترين برخوردها را با زندانيان بي پناه دارد، و به بهانه دفاع متقابل نيروهاي مقاومت، وقاحت را از حد گذرانده و عليرغم منشورهاي بين المللي مبني بر احترام به حفظ تماميت ارضي كشورها، از زمين، هوا و دريا به فلسطين و لبنان حمله كرده و فراتر از آن ديگر كشورهاي اسلامي را براي جلوگيري از حمايت هاي احتمالي تهديد مي كند.

همه اين جنايات در روزگاري صورت مي گيرد كه كشورهاي غربي و جوامع بين المللي با تاكيد يا سكوت معنادار خويش خواسته و ناخواسته در مسير سياست هاي جنايتكاران گام بر مي دارند. و در سايه همين سكوت و بي تفاوتي است كه رژيم نامشروع اسرائيل گستاخانه، به دامنه تجاوزات خويش ابعاد تازه اي مي دهد.

فلسطين پاره تن اسلام است و مسلماني ما حكم مي كند كه نگذاريم فلسطيني ها به گناه شركت در آزمون دموكراسي و حركت بر اساس حق انتخاب از كمترين حقوق انساني محروم باشند و مردم لبنان به جرم دفاع از تماميت ارضي خود و تلاش براي نجات زندانيان مظلومشان اين چنين گرفتار تجاوزات گستاخانه باشند و كشور عزيزشان در معرض انهدام كامل قرار گيرد.

مجمع تشخيص مصلحت نظام با محكوميت شديد جنايات اخير رژيم صهيونيستي، از همه مسلمانان و كشورهاي اسلامي و آزادگان جهان مي خواهد كه در مقابل اين زورگويي و زياده خواهي، موضعي اسلامي و انساني بگيرند كه اگر اين شيوه اعمال قدرت در جهان نهادينه شود، ديگر هيچ شخص و دولتي نمي تواند در دفاع از حقوق مسلم خويش حرفي بزند و اقدامي نمايد.

کد مطلب 353406

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