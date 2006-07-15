پروژه ملي تونل رسالت با حضور رئيس جمهور افتتاح شد

به گزارش خبرگزاري مهر، پروژه ملي تونل رسالت به عنوان مهم ترين محورارتباطي متصل كننده شرق وغرب تهران در محدوده شمالي و شمال مركزي تهران واقع شده و قسمتي از مسير بزرگراه شرقي - غربي رسالت محسوب مي شود كه خود اين بزرگراه يكي از طولاني ترين بزرگراهاي قلب شهر تهران به شمار مي رود.

كارشناسان معتقدند تونل رسالت با 1900 متر طول كه داراي دو تونل باند رفت و برگشت با سه خط عبوري است، كه طول تونل بزرگ 840 متر و تونل كوچك 150 متر و دهانه داخلي 5/13 متر، قطر حفاري ‌هاي آن 9/16 متري و شيب طولي 7/2درصد در تونل هاي بلند و4درصد در تونل هاي كوتاه است .

اين تونل به منظور تامين تردد در امتداد بزرگراه آفريقا و با اجرايي شدن احداث يك پل به طول 81 متر و عرض 10 مترمي تواند شهروندان را در مدت 3دقيقه از ميدان آفريقا به بزرگراه حكيم برساند.

اخبار تكميلي افتتاح پروژه عظيم تونل رسالت متعاقبا ارسال مي شود.