غرق شدن ناوچه جنگي رژيم صهيونيستي / گفتگوي تلفني لحود و اسد

به گزارش خبرگزاري "مهر" به نقل از شبكه خبري الجزيره، بالگردهاي اسرائيل با ادامه حملات موشكي خود، تاسيسات شهري را در بندر بيروت را از كار انداختند.

شبكه خبري الجزيره اعلام كرد : نظاميان صهيونيست همچنان به گلوله باران شهر خيام در جنوب لبنان ادامه مي دهند.

ازسوي ديگر، در تازه ترين تحركات نظامي، نظاميان رژيم صهيونيستي سكوهاي موشكهاي پاتريوت در شهر حيفا نصب كردند.

سخنگوي نظاميان صهيونيست دراين باره گفت: ما سايت هاي ضد موشك پاتريوت براي تامين امنيت ساكنان ايفا مستقر كرده ايم.

توپخانه رژيم صهيونيستي همچنان به گلوله باران مناطق مختلف و منازل شهروندان لبناني در جنوب ادامه مي دهند. صهيونسيتها در دور جديد حملات موشكي به بعلبك بيش از 20 شهروند لبناني را كشته و يا زخمي كردند.

بالگردهاي رژيم صهيونيستي همچنين مواضع ارتش لبنان را در صيدا مورد هدف قرار دادند.

منزل حسين موسوي يكي از رهبران حزب الله در بعلبك هدف حملات صهيونيستها قرار گرفت .

پليس لبنان گفت : نيروي دريايي رژيم صهيونيستي عصر امروز فانوس دريايي بيروت و طرابلس بزرگترين شهر شمالي لبنان را بمباران كرد . اين نخستين بار است كه نيروي دريايي اسرائيل اززمان حمله به لبنان بنادر را هدف قرار مي دهد.

پليس لبنان گفت:حملات موشكي به فانوس هاي دريايي لبنان توسط ناوشكن هاي اسرائيل در آبهاي منطقه اي لبنان صورت گرفت. يك منبع امنيتي لبنان هم گفت : رژيم صهيونيستي تمام رادارهاي لبنان را از كار انداخت .

آسوشيتدپرس هم اعلام كرد : نيروي دريايي اسرائيل اعلام كرده ناوچه جنگي كه حزب الله شب گذشته درسواحل لبنان هدف قرار داد در آن 12 ملوان مصري بودند كه همگي غرق شدند. ارتش لبنان هم اعلام كرد درحمله نيروي دريايي اسرائيل به مواضع ارتش لبنان در شهر ساحلي بترون در شمال اين كشور يك سرباز كشته و سه تن ديگر زخمي شدند.

ازسوي ديگر، بشار اسد رئيس جمهوري سوريه در تماس تلفني با همتاي لبناني خود اميل لحود همبستگي كشورش را با ملت لبنان در برابر تجاوزارت صهيونيستها ابراز داشت .

خبرگزاري سوريه اعلام كرد : اسد همبستگي سوريه را از ملت لبنان و آمادگي كشورش را براي كمك به اين كشور اعلام داشت .

در بيروت يك منبع رسمي گفتگوي تلفني رئيس جمهوري اين كشورو سوريه را تاييد كرد و گفت : لحود از ابتكارعمل رئيس جمهوري سوريه قدرداني و تشكر كرد.