تهران نيازمند تصميمات بزرگ است / دولت از پروژه هاي بزرگ ترافيكي حمايت مي كند

به گزارش خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر ، دكتر محمود احمدي نژاد در مراسم افتتاح پروژه ملي تونل رسالت كه بعدازظهز امروز با حضور رئيس دفتر مقام معظم رهبري ، شهردار تهران و ديگر مسئولان لگشري و كشوري برگزار شد ، ضمن تشكر از كساني كه براي احداث تونل رسالت طي سالهاي متمادي زحمات فراواني كشيدند ، گفت: بايد براي تهران تصميمات بزرگ گرفته شود ، به خصوص در زمينه مسائلي همچون ترافيك ، قطار شهري ، مترو و اتوبوسراني كه دولت در قانون بودجه ، تبصره 13 را تقديم مجلس كرد و با تمام وجود از پروژه هاي بزرگ ترافيكي در همه مراحل حمايت مي كند.

وي با بيان اينكه كارها بايد به سرعت انجام شود و ديديم كه مي توان كارها را به سرعت انجام داد ، تصريح كرد: علاوه بر تصميمات ، بايد كارها را بيش از پيش تقويت كنيم ، چرا كه سالم سازي سيستم ها وظيفه مهم و انقلابي است و اصلاح سيستم و جلوگيري از بدكاري ها دستاويز كار سياسي نيست.

رئيس جمهور گفت: همه موظفيم در جهت اصلاح سيستم و رفع نيازهاي شهر تهران فعاليت كنيم. احدي حق ندارد از بداخلاقي ها، كارهاي سوء و تخلفات گذشت كند ، چون انجام اين كار امري جدي است. بايد دست در دست هم بدهيم تا در اين چند سال پروژه هاي نيمه تمام را به نتيجه برسانيم.

حاشيه هاي اين مراسم

* در اين مراسم به ترتيب دكتر محمد باقر قاليباف شهردار تهران ، چمران رئيس شوراي شهر تهران ، معاون عمراني شهرداري سخنراني كردند.

* در اين مراسم حجت الاسلام محمدي گلپايگاني ، رئيس دفتر مقام معظم رهبري و همچنين مسئولان سابق شهرداري تهران ، تعدادي از نمايندگان مجلس و تعدادي از اعضاي شوراي شهر تهران نيز حضور داشتند.

* اين مراسم توسط خبرنگاران رسانه هاي مختلف از داخل و خارج كشور پوشش خبري و تصويري داده شد.

* در هنگام آغاز اين مراسم كه با اذان مغرب به افق تهران مصادف شد ، احمدي نژاد و غلامحسين الهام نماز خود را در اول وقت در تونل رسالت اقامه كردند.

* در هنگام اقامه اين نماز يكي از خبرنگاران خارجي سياه پوست كه گفته مي شد خبرنگار اعزامي بي بي سي است نماز خود را به رئيس جمهور و دكتر الهام اقتدا كرد.

* در هنگام افتتاح تونل رسالت ، ابتدا رئيس جمهور به 10 عروس و داماد كه با عبور خود از اين تونل همزمان با شب ميلاد حضرت زهرا (س) آن را افتتاح كردند هدايايي اهدا كرد.

* به مراسم افتتاح تونل رسالت با نورافشاني در آسمان تهران جلوه زيبايي داده شد.