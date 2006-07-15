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۲۴ تیر ۱۳۸۵، ۲۱:۱۲

/ مسابقات شمشير بازي جام جهاني 2006 /

نفرات برتر اسلحه سابر انفرادي مشخص شدند

نفرات برتر اسلحه سابر انفرادي مشخص شدند

در دومين روز مسابقات شمشير بازي جام جهاني 2006 تهران گراميداشت سال پيامبر اعظم (ص) مسابقات اسلحه سابر انفرادي دقايقي پيش با معرفي نفرات برگزيده در مجمموعه ورزشي آزادي تهران به كار خود پايان داد.

به گزارش خبرنگار ورزشي مهر، در پايان اين رقابت ها "دموتري" از كشور بلاروس بر سكوي نخست ايستاد. "سوك" از كشور كره به مقام دوم رسيد و "دنيس با اورو" و "رشنت كواز" به ترتيب از كشورهاي آلمان و روسيه به طور مشترك عنوان سوم را از آن خود كردند.

مرحله مقدماتي مسابقات ياد شده روز گذشته با حضور هشتاد شمشير باز در سالن شماره 5 مجموعه ورزشي آزادي تهران برگزار شد و چهل و پنج شمشيرباز در اسلحه سابر انفرادي توانستند با غلبه بر حريفان خود به دور دوم اين رقابت ها راه يابند و در مرحله دوم اين رقابت ها كه دقايقي پيش به كار خود پايان داد نفرات برگزيده مشخص شدند.

فردا صبح در آخرين روز اين مسابقات، رقابتهاي اسلحه سابر تيمي با حضور 52 شمشير باز از سيزده كشور جهان برگزار خواهد شد.

عصر فردا نيز مرحله دوم رقابت هاي اپه انفرادي برگزار مي شود.

 در اين دوره از پيكارها شمشيربازاني از 22 كشور جهان در مجموعه ورزشي آزادي تهران به مدت 3 روز با يكديگر به رقابت مي پردازند.

کد مطلب 353433

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