صرف 5/6 ميليون نفر ساعت نيروي كار در احداث تونل رسالت / عنصر زمان در انجام پروژه هاي شهري بسيار مهم است

به گزارش خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر ، مهندس احمد دنيا مالي در مراسم افتتاح بزرگترين و اولين تونل هوشمند شهري در كشور گفت: عمده ترين نقشي كه در احداث تونل مي تواند موثر و.اقع شود بحث مديريت است كه با توجه به اينكه سازه هاي زيرزميني سواره رو در تهران سابقه كوتاهي دارند برنامه ريزي و انجام پيش بيني و نيازسنجي هاي لازم براي احداث چنين پرو.ژه هايي بايد در مراحل طراحي مورد توجه جدي قرار گيرد.

وي با اشاره به مشكلات موجود بر سر راه احداث تونلهاي شهري سواره رو در كشور افزود: پارامترهايي مختلفي همچون ابعاد پروژه، حجم كار، شرايط زمين و مشكلات اجرايي همه از جمله عواملي هستند كه مديريت شهري در اجراي اينگونه پروژه ها با آنها مواجه بودند.

دنيا مالي با تاكيد بر اينكه احداث تونل رسالت به معناي واقعي ترجيح عنصر پياده به سواره است تصريح كرد: افتتاح تونل رسالت تاثير مطلوبي در بهبود بار ترافيك مسيرهاي شمال و شمال شرق خواهد داشت.

وي ادامه داد: بهره برداري از اين تونل مسيرهاي ميدان رسالت، سيد خندان، بزرگراه مدرس، بزرگراه همت، نيايش ، شيخ فضل الله ، ميدان آرژانتين، گاندي، ولي عصر و سيد جمال الدين را تحت پوشش قرار خواهد داد.

معاون شهردار تهران با اشاره به اينكه تونل رسالت ضمن ارتباط مسير شرق به غرب نقش مهمي در توزيع ترافيك خواهد داشت تصريح كرد: اميدواريم مديريت شهري بتواند هرچه سريعتر دو طرف اين بزرگراه را نيز بازگشايي كند.

وي ادامه داد: قطعا با بازگشايي محور بزرگراه همت در بخش شرق و غرب شاهد روان سازي ترافيك محدوده هاي اطراف خواهيم بود.

دنيا مالي با بيان اينكه 5/6 ميليون نفر ساعت نيروي كارگر ماهر و غيرماهر در احداث اين پروژه نقش داشته اند ، تصريح كرد: از روزي كه شهردار تهران مسئوليت مديريت شهر را پذيرفته است ، فرهنگي را در بحث پروژه هاي شهري نهادينه كرده كه آن نيز نصب روزشمار بر روي پروژه هاي شهري است كه در همين راستا اميدواريم در سال جاري شاهد افتتاح پروژه هاي شهري بسياري باشيم.

معاون فني عمراني شهرداري تهران با اشاره به تعدادي از پروژهاي در دست اجراي حوزه فني عمراني تصريح كرد: پروژه تقاطع كردستان - نيايش ، بزرگراه سرخه حصار ، پروژه بزرگراه آسيا با 7 تقاطع غير همسطح در منطقه 5 با ارزش 70 ميليارد تومان ، از جمله پروژه هاي در دست اجراي اين حوزه است.

وي با اشاره به احداث تونل توحيد افزود: اين تونل در مسير بزرگراه چمران از اول باقرخان به جنوب آذربايجان تعبيه شده كه براي احداث آن 150 ميليارد تومان بودجه پيش بيني شده است.

دنيا مالي همچنين با اشاره به برخي پروژه هايي كه روز شمار بر روي آنها نصب شده است ، گفت: پروژه هجرت كه طي 36 روز آينده شاهد افتتاح آن خواهيم بود، پروژه بزرگراه آزادگان دركرج در 98 روز آينده، پروژه بزرگراه رسالت - امام علي طي 212 روز آينده، زيرگذر شهران در 211 روز آينده در پروژه برج ميلاد طي 433 روز آينده بر اساس روزشمار در پايتخت افتتاح خواهد شد.

در ادامه اين مراسم ، رئيس شوراي شهر تهران ضمن خسته نباشيد به همه عوامل سازنده در احداث اين تونل گفت: درآغاز كار شوراي شهر تصميم داشتيم پروژه هايي كه نقش موثري در بهبود ترافيك پايتخت دارند را با تلاش زيادي پيگيري كنيم كه در همين راستا در همان زمان دكتر احمدي نژاد و معاون فني و عمراني وي ، تلاش گسترده اي براي به ثمر رساندن تونل رسالت به كار بستند.

مهندس مهدي چمران با بيان اينكه قصد داشتيم تونل رسالت را در سال 84 افتتاح كنيم ، تصريح كرد: به هر حال به دليل برخي مشكلات اين اتفاق ميسر نشد و اينك خوشحاليم كه امروز در چنين فضايي شاهد آغاز به كار تونل رسالت هستيم.

وي گفت: اميدواريم كه شهر ما هر روز شاهد اجراي پروژه هاي بهتر و موثرتري در بهبود ترافيك پايتخت باشد.

چمران با بيان اينكه در انجام پروژه هاي شهري عنصر زمان بسيار مهم بوده و تاخير در كار به هيچ وجه پذيرفته نيست ، تصريح كرد: امروز هركس دلداده نظام و شهداست بايد تمام زندگي اش را وقف خدمتگذاري كند.