نمادهاي فرهنگ بومي ويژگي بارز آثار هنرمندان كرد است

مهدي مهديان، مدير اجرايي نمايشگاه هنر نوگراي كردستان، در گفتگو با خبرنگار "مهر" با اعلام اين مطلب گفت: "فرهنگستان هنر يك سياست كلي در به نمايش گذاشتن استعدادهاي هنرمندان شهرستاني دارد و كردستان ششمين استاني است كه در اين زمينه به نوعي استعدادهاي خود را به معرض نمايش گذاشته است. به نمايش گذاشتن توان استان كردستان و ارزيابي آثار آنها هدف اصلي برگزاري اين نمايشگاه است."

وي افزود: "در بازديد كارشناسان و پيشكسوتان عرصه تجسمي از نمايشگاه، آنها به اين نتيجه رسيدند كه پتانسيل نقاشان كرد قابل قبول و بالاست. كردستان استاني است كه نقاشان زيادي را در خود پرورانده و ما با برپايي اين نمايشگاه مي خواستيم در نمايش گرايش هاي نوين هنرمندان كرد سهيم باشيم. براي برگزاري اين نمايشگاه فراخواني منتشر نشد، اما با هنرمندان كرد به رايزني پرداختيم و از آنها براي شركت در نمايشگاه دعوت كرديم. المان هاي فرهنگي، لايه هاي سنت و باورها و فرهنگ بومي، تم اصلي آثار هنرمندان كرد است."

مهديان تصريح كرد: "نقاشي نوگراي كردستان قدمت كوتاهي دارد. پيشكسوت ترين نقاشان نوگراي كرد ضيايي پور است كه 50 سال دارد. بنابراين عمر نقاشي نوگراي كردستان حدود 30 سال است. خيلي نمي توان درباره سبك اين هنرمندان حرف زد. شايد به اين دليل كه هر يك از آنها با شيوه ها و سبك و سياق خود به كار پرداخته اند. در مجموع 52 هنرمند در اين نمايشگاه به ارائه آثار خود پرداخته اند كه هر يك از اين آثار به لحاظ شيوه و نحوه پرداخت با ديگري تفاوت دارد."

مدير اجرايي نمايشگاه هنر نوگراي كردستان خاطرنشان ساخت: "از 29 خردادماه جاري كه اين نمايشگاه افتتاح شده تاكنون طيف گسترده اي از مخاطبان از آثار بازديد كرده اند و در مجموع نمايشگاه نتيجه مطلوبي داشته است. از ديد منتقدان و هنرمندان پيشكسوت هم آثار به لحاظ كمي و كيفي در سطوح قابل ملاحظه اي ارائه شده است."

نمايشگاه هنر نوگراي كردستان همزمان با افتتاح نمايشگاه هنر افشار و زند و قاجار در مركز فرهنگي هنري صبا افتتاح شده و تا دهم مردادماه ادامه دارد.