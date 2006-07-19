مشكل اصلي نقاشان كرد نداشتن جاي ثابت و مشخص است

عدنان مردوخي، هنرمند نقاش كرد، در گفتگو با خبرنگار "مهر" درباره نمايشگاه هنر نوگراي كردستان در مركز فرهنگي هنري صبا گفت: "آثار من در اين نمايشگاه تحت تاثير نقوش موجود در كاشي ها و طرح هاي اصفهان بوده است. در كردستان نيز قالي هاي زيبايي بافته مي شود كه جادويي هزاررنگ در خود جاي داده. در اين قالي ها نقش گل ها به شكل ريز و هندسي بافته شده و من سعي كردم فضاي آثارم برگرفته از اينها باشد."

وي افزود: "بيشتر آثار من ملهم از سنت هاست. من در بافت و رنگ هايي كه به آنها اشاره كردم غرق مي شوم و در فضاهاي هندسي با اين طرح ها حرف مي زنم. رنگ و فرم و خط و خاطراتي كه از نقش برجسته گليم ها و قالي ها دارم باعث مي شوند نقاشي بكشم. من در جريان خلق آثارم پيشزمينه ذهني ندارم و بسياري از مواقع بداهه كار مي كنم. حتي در تعيين فضاي رنگي تابلوها نيز نقش چنداني ندارم. بلكه با تركيب رنگ ها و گاه محو شدن آنها در يكديگر فضايي ناخواسته در نقاشي هايم شكل مي گيرد."

مردوخي كه علاوه بر فعاليت نقاشي به كار عكاسي و فيلمبرداري نيز مي پردازد، درباره اصلي ترين مشكل نقاشان كرد مقيم مركز گفت: "نداشتن جاي ثابت و مشخص. انجمني مثل انجمن نقاشان در كردستان وجود ندارد كه بتوانيم در آنجا دور يكديگر جمع شويم و به بيان نظرات خود بپردازيم. گذشته از آن، دولت نيز به حمايت هنرمندان برنمي خيزد و هنرمندان مورد بي توجهي واقع مي شوند. در كردستان سه گالري وجود دارد كه دو گالري آن متعلق به وزارت ارشاد است و ديگري در مجتمع فجر كه به آن شكل فعاليت گسترده اي ندارد."

اين هنرمند كرد درباره نحوه نقاشي خود گفت: "من مباني هنر را مي شناسم و درباره نقاشي غرب مطالعه كرده ام. با اين وجود همچنان به دليل گرايش شخصي ام به هنر اصفهان تحت تاثير مكتب اصفهانم. كاشيكاري هاي مسجد شيخ لطف اله و اماكن ديگر همواره مرا بر آن داشته تا با دستاويز قراردادن اين منابع به نقاشي بپردازم. انگار مي خواستم بي آنكه در اين كاشيكاري ها و نقوش دست به تكرار و كليشه بزنم خود را بيابم. گرچه معماري اصفهان نيز به قدر كافي مرا افسون خود كرده است. البته به معماري كردستان هم علاقه دارم."