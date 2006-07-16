تلفن گوياي رفع مشكلات كارت هاي پايان خدمت راه اندازي شد

به گزارش خبرگزاري مهر ، امير سرتيپ دوم نبي زاده گفت: با توجه به اين كه بخش اعظمي از فعاليت هاي معاونت احتياط اين نيرو مربوط به صدور كارت و تاييديه هاي خدمتي است. در سال هاي اخير تلاش هاي گسترده اي براي رفع مشكلات موجود در اين بخش انجام گرفته است كه از جمله آنها مي توان به اجراي طرح مكانيزه صدور كارت و تاييديه از ابتداي سال 84 اشاره كرد.

معاون احتياط نيروي زميني ارتش خاطرنشان كرد: سامانه تلفن گوياي اين معاونت پس از چندين ماه تلاش مهندسان اين نيرو به مرحله بهره برداري رسيده و همزمان با ميلاد با سعادت حضرت فاطمه(س) راه اندازي مي گردد و از اين پس متقاضيان بدون مراجعه به اين معاونت مي توانند طي تماس با شماره تلفن هاي 9-22451906-021 همه روزه حتي ايام تعطيل، كليه اطلاعات لازم را كسب نمايند.

وي افزود: از جمله مزاياي اين طرح كسب اطلاعات در مورد مدارك لازم براي صدور كارت پايان خدمت المثني و معوقه، درخواست ارسال كارت پايان خدمت المثني و معوقه در صورت ارائه مدارك لازم به صورت پستي و پيگيري در مورد كارت هاي پايان خدمت پيدا شده است و پيش بيني مي شود با اجراي اين طرح روزانه اين معاونت پاسخگوي بيش از يك هزار نفر از متقاضيان باشد.

نبي زاده افزود: در گذشته دريافت كارت پايان خدمت بسيار زمانبر بود ولي در حال حاضر با توجه به اينكه معاونت احتياط سالانه بيش از دهها هزار كارت پايان خدمت صادر مي كند صدور اين كارت ها به روز شده و هر سربازي دقيقا در آخرين روز دوره 20 ماهه خدمت سربازي در صورت عدم وجود مشكل از يگان مربوطه كارت پايان خدمت خود را دريافت مي كند.

بنابراين گزارش ، معاونت احتياط نيروي زميني ارتش از ابتداي سال 1385 تاكنون اقدام به صدور بيش از 700 كارت المثني ، بيش از 6500 تاييديه حضور در جبهه و بيش از 4 هزار كارت دوره ضرورت براي متقاضيان نموده است.