كردستان در آثار هنرمندان كرد جايگاهي ويژه دارد

شاهو بابايي در گفتگو با خبرنگار "مهر" با اعلام اين مطلب گفت: "شيوه اي از نقاشي انتزاعي را در آثار خود به تصوير كشيده ام. در مجموع بيشتر آثار من در حال و هواي اقليم شناور است و به اقليم كردستان مربوط مي شود. خاطراتي كه در كردستان و فضاي شهر خود داشته ام را در قالب يك تابلو نقاشي به تصوير درآورده ام."

اين هنرمند كرد در ادامه افزود: "تصور مي كنم مشخص ترين ويژگي آثار هنرمندان كردستان اين است كه تمام آنها دغدغه و دلممشغولي قوميت خود را در آثارشان به نمايش گذاشته اند. گرچه به شكل مستقيم به مساله قوميت در آثار برنمي خوريد، اما مي توانيد به عنوان يك مخاطب قوميت را در لايه هاي زيرين خط و فرم و رنگ مشاهده كنيد. خلق و خوي آدم ها، بافت استان كردستان و ... نيز درونمايه آثار هنرمندان كرد را تشكيل داده است."

از آثار شاهو بابايي

بابايي تصريح كرد: "اين كه يك نقاش چقدر توانسته در آثار خود به نوآوري دست يابد امروز در اين ظرف زماني اتفاق نمي افتد. نوآوري در قرن هاي 19 و 20 حائز اهميت بود. اما امروز در حوزه نقاشي تكرار بيش از هر چيز ديگر ديده مي شود. البته نوآوري مي تواند در اجراي شيوه هاي جديد شكل بگيرد. نه تنها در شيوه اجرا بلكه نحوه تركيب بندي، قلمزني و موادي كه در اثر از آن استفاده مي شود مي توانند نقشي در نوآوري داشته باشند."

اين هنرمند كرد ساكن تهران درباره نمايشگاه هنر نوگراي كردستان نيز گفت: "فرهنگستان هنر نتوانست هنرمندان پيشكسوت كرد را براي شركت در اين نمايشگاه جمع كند يا امكانات آمدن آنها را فراهم نكرد. همچنين به لحاظ اطلاع رساني نمايشگاه هنر كردستان مهجورتر از نمايشگاه هنر افشار و زند و قاجار بود. نمايشگاه هنر نوگراي كردستان مي توانست در فضاي بهتري در موسسه صبا به نمايش درآيد، اما طبقه سوم را به آن اختصاص دادند كه زياد هم مناسب نمايش آثار نبود."