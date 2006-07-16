مدل شبيه سازي شده جلسات شوراي امنيت در زمينه مسئله هسته اي ايران در فلسطين برگزار شد

به گزارش خبرنگار دانشگاهي "مهر"، اين كنفرانس 3 روزه مدل شبيه سازي شده از جلسات شوراي امنيت سازمان ملل درخصوص بحران دارفور و مسئله هسته اي ايران بود.

يك گروه 20 نفره از دانشجويان دانشگاه آلماني "اوسنابروك" - همتاي دانشگاه بيرزيت در آلمان - و دانشگاه "امبارارا" اوگاندا و 30 دانشجو از دانشگاه "بيرزيت" در اين كنفرانس شركت داشتند. دانشجويان نقش مشابه 15عضو شوراي امنيت را ايفا كردند.



در اين كنفرانس كليه برنامه هاي شوراي امنيت شامل ارائه مقالات قابل بحث، برگزاري جلسات مذاكرات واقعي، برگزاري جلسات علني و پشت درهاي بسته و راي گيري شبيه سازي شد.

شركت كنندگان در اين كنفرانس با ديدار از شهرهاي مختلف فلسطين از نزديك با مشكلات مردم آن آشنا شدند.

شوراي امنيت 50 عضو دارد كه 5 عضو آن از اعضاي دائمي هستند. 10 عضو ديگر اين شورا هر دو سال يك بار تعويض مي شوند و 5 عضو نيز هر سال تغيير مي كنند. در حال حاضر قطر تنها كشورعرب است كه در اين شورا عضويت دارد.