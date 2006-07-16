به گزارش خبرنگار "مهر" در قم، آيت ‌الله محمد يزدي در سومين همايش بزرگ اصولگرايان استان قم طي سخناني بر اهميت و نقش اساسي مجلس خبرگان رهبري در مرزباني اصل حاكميت اسلامي نظام تأكيد كرد و گفت: دشمنان با بيان يك سري حرف‌ها به دنبال اين هستند تا افراد مطمئن و شايسته را كنار بزنند.

وي ادامه داد: آنها به فكر معرفي افرادي به مجلس خبرگان هستند كه طرح‌هاي خطرناك و خلاف مباني قطعي اسلام را در ذهن دارند.

يزدي به بيان نمونه‌هايي از طرح‌هاي خطرناك دشمنان اشاره كرد و گفت: طبق قانون اساسي وقتي فقيه عهده‌دار زمام امور مسلمين است تا زماني كه شرايط رهبري مهيا باشد بايد در مسؤوليت خود باقي بماند ولي افرادي كه براي حضور در انتخابات خبرگان رهبري نقشه‌ هايي در سر دارند مي‌گويند كه در هر شرايط مي‌توان رهبر جامعه را بدون دليل خاصي عوض كرد.