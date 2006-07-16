رژيم اشغالگر قدس مصداق بارز تروريسم دولتي است

به گزارش خبرگزاري "مهر"، علي اكبر ولايتي در ديدار با اعضاي كميته علمي همايش بين المللي مبارزه با تروريسم كه در آذرماه برگزار خواهد شد سخن مي گفت، اظهار داشت: در شرايط كنوني بايد بررسي شود كه واژه تروريسم از چه زماني در روابط بين كشورها و صحنه بين الملل به عنوان يك عامل، ابزار و يا بهانه اي براي خبر رواني عليه كشورها به كار گرفته شده تا مشخص شود چه كشورهايي ابتدا براي توسعه و بهره برداري از آن حركت كردند.

وي با تأكيد بر اينكه بايد رويه تأثيرگذاري تروريسم در تحولات كشورها بررسي شوند تصريح كرد: به وسيله يك تقسيم بندي كارشناسي مشخص مي شود كه براي مثال اگر اقدام فرانسوي ها در كشتار آلمان ها در جنگ جهاني دوم به عنوان يكي از افتخارات آنها محسوب مي شود چرا مقاومت و مبارزه فلسطيني ها در مقابل رژيم اشغالگر قدس به عنوان يك اقدام تروريستي معرفي مي شود؟

عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام با اشاره به اقدامات تروريستي رژيم اشغالگر قدس به عنوان مصداق بارز تروريسم دولتي و مقاومت مشروع و مبارزه حق طلبانه ملت فلسطين تأكيد كرد: با تبيين يك سري استانداردهاي دوگانه مي توان به راحتي ثابت كرد كه مبارزه با بيگانه و حفاظت از تماميت ارضي از سوي فلسطيني ها اقدامي تروريستي محسوب نمي شود.

ولايتي در پايان اظهار داشت: يكي از اهداف همايش بين المللي مبارزه با تروريسم بايد تبيين وجوه تمايز ميان مقاومت و تروريسم باشد كه اين با مقايسه تعريف و تمجيدهاي غربي ها از اعمال مشابه در زمان اشغالگر كشورهايشان تحقق مي يابد.