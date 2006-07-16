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۲۵ تیر ۱۳۸۵، ۱۵:۵۳

سازمان توسعه تجارت ايران اعلام كرد:

تسهيلات 10 ميليون دلاري بانك توسعه صادرات به صادركنندگان كالا به توگو

بانك توسعه صادرات ايران تا سقف 10 ميليون دلار به صادركنندگان و توليد كنندگان كالاهاي ايراني به كشور توگو تسهيلات مي دهد.

به گزارش خبرگزاري "مهر" به نقل از روابط عمومي سازمان توسعه تجارت ايران، بانك توسعه صادرات ايران آمادگي اين بانك را براي اعطاي تسهيلات به صادركنندگان، كارفرمايان ايراني واجد شرايط اعلام كرده است.

بر اساس اين گزارش، بانك توسعه صادرات ايران آمادگي دارد درصورت توافق صادركنندگان و كارفرمايان ايراني واجد شرايط با طرف هاي توگويي و ارايه درخواست توسط صادركنندگان ايراني، صادرات كالاها و خدمات با دوره بازپرداخت كوتاه مدت ( حداكثرتا دو سال) را درقبال تضمين دولت توگو تا سقف 10 ميليون دلار تامين مالي نمايد.

در ضمن فعاليت اين بانك، تحت پوشش بيمه اي صندوق ضمانت صادرات ايران صورت مي پذيرد.

کد مطلب 353837

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