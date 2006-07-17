اولين برداشت برنج از شاليزارهاي استان مازندران آغاز شد

به گزارش خبرنگار اقتصادي مهر در ساري، اولين برداشت برنج با نوع طارم محلي در سطح حدود 2 هكتار در روستاي خاريك ساري و همزمان در روستاي تيركلا از توابع شهرستان بابل و روستاي كرسيكلاي آمل انجام گرفت.

بر پايه اين گزارش، ابوطالب شفقت استاندار مازندران در حاشيه اين مراسم در جمع خبرنگاران رسانه گروهي استان گفت: با توجه به شرايط مناسب آب و هوايي و افزايش درجه حرارت حدود 3 درجه نسبت به مدت زمان مشابه آن در سال گذشته وضعيت رشد رويشي و زايشي ارقام مختلف برنج بسيار مطلوب مي باشد.

وي ادامه داد: افزايش قيمت تضميني برنج ارقام پرمحصول نسبت به سال گذشته مزيد بر علت شد تا افزايش توليد حدود 4 درصد دور از دسترس نباشد.

نصرالله خادم رئيس سازمان جهاد كشاورزي مازندران نيز در اين مراسم ابراز اميدواري كرد كه امسال بتوان برنج ارقام پرمحصول به موقع از كشاورزان خريداري شود و آنان بتوانند به راحتي مطالبات خود را دريافت نمايند.

رئيس سازمان جهاد كشاورزي مازندران ادامه داد: با وجود كمبود آبي در شرق مازندران در اراضي زيرپوشش رودخانه تجن ساري، خوشبختانه درمناطق مركزي و اراضي زير پوشش رودخانه هراز كه بيشترين سطح زيركشت برنج دراين مناطق واقع است و نيز مناطق غربي استان وضعيت مزارع برنج خوب توصيف شده است.

خادم مهمترين ارقام مختلف برنج استان را در سال جاري شامل ندا،نعمت، فجر، خزر، شفق ، ساحل و شيرودي عنوان كرد و افزود: ندا با 51 هزار و 500 هكتار و شيرودي با 3800 هكتار به ترتيب بيشترين و كم ترين سطح كشت اراضي كشاورزي استان را تشكيل مي دهند.