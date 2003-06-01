همبستگي ميان كشورهاي اسلامي در شرايط حساس منطقه ضروري است

حبيب بن يحيي "وزير امور خارجه تونس با اشاره به شرايط سخت و خطرناك منطقه گفت: بايد اختلافات را كنار گذاشت و با تقويت وحدت و همبستگي به حل مشكلات موجود در جهان اسلام اقدام كرد .وي كه در پايان سي امين اجلاس وزيران امور خارجه كشورهاي عضو سازمان كنفرانس اسلامي در تهران با خبرنگار خبرگزاري "مهر" گفت وگو مي كرد با مثبت ارزيابي كردن برگزاري اين اجلاس از نقش خوب ايران در اين مورد تجليل كرد .بن يحيي در مورد اينكه آيا اين كنفرانس پاسخگوي مطالبات و آرمانهاي جهان اسلام است گفت : برگزاري چنين نشستهايي فرصت خوبي براي تقويت همبستگي است.وي افزود: تحولات جهاني سريع صورت مي گيرد و تاثيراتش نيز سريعتر است . اين كنفرانس در اين شرايط براي ايجاد عزت و وحدت مفاهيم اهميت زيادي دارد.وزير امور خارجه تونس درعين حال با تاكيد بر لزوم اجراي مصوبات سازمان كنفرانس اسلامي پيگيري و عملي شدن مصوبات اجلاس تهران را خواستار شد.وي با توجه به اوضاع دشوار مردم عراق گفت : آنچه اكنون ضرورت دارد اين است كه سازمان كنفرانس اسلامي ، سازمان ملل متحد، اتحاديه عرب و ديگر سازمانهاي بين المللي براي نچات مردم عراق از اوضاع فاجعه آميز وشرايط رقت بار كنوني اقدام فوري صورت دهند.وزير امور خارجه تونس افزود: مردم عراق بايد سرنوشت كشورشان را تعيين كنند وحكومتي فراگيرو مردمي در عراق تشكيل شود .بن يحيي درباره طرح نقشه راه گفت : تونس همواره خواستار حل مسالمت آميز مساله فلسطين بر اساس قطعنامه هاي بين المللي براي كمك به ملت فلسطين و تحقق حقوق مشروع آنان است .وزير امور خارجه تونس در پاسخ به اين سوال كه آيا با توجه به تحولات اخير منطقه خاورميانه تحول در سازمانهاي بين المللي ضروري نيست ؟ اظهار داشت : بايد براي كارآمد ساختن سازمان كنفرانس اسلامي و ديگر سازمانها ، ساختار داخلي بازنگري شود و تونس نيز از اين مساله حمايت مي كند .وي ايجاد وحدت كلمه ، تكيه بر روي اشتراكات ، تقويت جو اعتماد و توسل به شيوه هاي عقلاني ، شفافيت در مواضع و اعاده اعتماد ميان كشورهاي اسلامي ، استفاده از منابع غني موجود براي توسعه كشورهاي اسلامي را گام مهمي براي حل مشكلات خواند .بن يحيي گفت : غناي بالاي فرهنگ اسلام و دستورات جامع اسلام و عمل مشترك اسلامي و اتخاذ ديدگاه اسلامي مناسب بهترين راه براي مقابله با چالشهاي فراروي كشورهاي اسلامي است .وزير امور خارجه تونس در پايان درباره روابط ايران و تونس گفت : اين روابط پيوسته در حال گسترش است و مبادلات تجاري نيز ميان دوكشور در حال افزايش است .وي تاكيد كرد: ايران نقش مهمي درتقويت وحدت جامعه اسلامي و نقش محوري در عمل اسلامي مشترك دارد.سي امين اجلاس وزيران امور خارجه كشورهاي عضو سازمان كنفرانس اسلامي در روزهاي 7 تا 9 خرداد در تهران برگزار شد.