اتباع خارجي بايد عوارض خدمات شهري بپردازند

مجتبي وزيري در گفتگو با خبرنگاراجتماعي خبرگزاري مهر در قم با بيان اين مطلب، افزود: با تصويب شوراي اسلامي شهر قم ، اتباع خارجي خصوصا مهاجران افغاني كه تا پيش از اين عوارض خدمات شهري پرداخت نمي‌كردند، موظف به پرداخت عوارض به شهرداري شدند.

مدير امور اتباع خارجي استانداري قم با اشاره به آغاز طرح برخورد با مهاجران غير قانوني در استان قم ، گفت: با آغاز اين طرح دو اكيپ يكي در سازمان كار و ديگري در نيروي انتظامي تشكيل شد تا با افرادي كه مجوز كار يا اقامت ندارند ، برخورد شود.

وزيري با بيان اينكه بر اساس ماده 21 قانون كار ، با كارفرماياني كه از مهاجران غير قانوني استفاده مي ‌كنند ، برخورد مي ‌شود، افزود: بر اين اساس ، اكيپ سازمان كار جريمه نقدي سنگيني براي اين‌ گونه كارفرمايان در نظر مي‌ گيرد.

مدير امور اتباع خارجي استانداري قم ، تعداد مهاجران شناسايي شده فاقد اوراق قانوني را 320 نفر عنوان كرد و گفت: اين افراد كه توسط نيروي انتظامي دستگير شده ‌اند ، به مرز منتقل مي ‌شوند.

وزيري افزود: 320 نفر نيز كه مدارك اقامت در ساير استان‌ها را داشتند شناسايي شده و به استان‌هاي مربوطه فرستاده شدند.

وي در پايان با اشاره به امكانات مناسب فراهم آمده براي بازگشت مهاجران به موطن خود ، از آنان خواست با بهره ‌گيري از امكانات رايگان به كشور خود باز‌گردند.