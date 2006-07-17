مازندران به قطب گردشگري جهان اسلام تبديل مي شود

مهندس ابوطالب شفقت در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر در ساري ، افزود: بايد در جهت روان سازي و ايجاد زمينه اشتغال فعال شويم.

وي تصريح كرد: متعاقب ايجاد اشتغال ، امنيت سرمايه گذاري ايجاد شده و مشكل تورم و مشكلات مناطق محروم حل خواهد شد.

استاندار مازندران خاطر نشان كرد: مديريت كشور به مسئله اشتغال اهتمام ويژه اي دارد و از مسئولان دستگاههاي اجرايي استان خواستار هستيم وارد عمل شوند.

شفقت تاكيد كرد: بايد سرمايه گذران را براي حضور در استان ترغيب نماييم.

وي افزود: دستگاه هاي اجرايي استان موظف هستند در زمينه استعلام ، خود از دستگاه ها برگه موافقت بگيرند و با سرمايه گذاران و متقاضيان نهايت همكاري را داشته باشند.