  1. بین الملل
  2. سایر
۱۳ آبان ۱۳۸۲، ۱۳:۲۰

امروز مطرح شد

ادعاي صهيونيست ها درباره تسليم شدن يك عضو جنبش جهاد اسلامي فلسطين

رژيم صهيونيستي امروز ادعا كردند يكي از فعالان جنبش جهاد اسلامي فلسطين خود را تسليم نيروهاي اين رژيم كرده است.

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري فرانسه ، سخنگوي نظاميان اسرائيلي در اطلاعيه اي مدعي شدند كه "طارق احمد كريم حسن "  امروز خود را در يك ايست بازرسي درشهر قلقيليه درشمال كرانه باختري تسليم نيروهاي اين رژيم كرده است .
وي ادعا كرد اين عضو فعال جنبش جهاد اسلامي در كشتن يك اسراييلي دست داشته است به همين علت تحت پيگرد نيروهاي اسراييلي قرار گرفته بود .
اين ادعا درحالي از سوي سخنگوي نظاميان صهيونيست مطرح مي شود كه هنوز مسئولان جنبش جهاد اسلامي فلسطين اين خبر را تاييد نكرده اند .

کد خبر 35401

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها