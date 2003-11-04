ادعاي صهيونيست ها درباره تسليم شدن يك عضو جنبش جهاد اسلامي فلسطين

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري فرانسه ، سخنگوي نظاميان اسرائيلي در اطلاعيه اي مدعي شدند كه "طارق احمد كريم حسن " امروز خود را در يك ايست بازرسي درشهر قلقيليه درشمال كرانه باختري تسليم نيروهاي اين رژيم كرده است .

وي ادعا كرد اين عضو فعال جنبش جهاد اسلامي در كشتن يك اسراييلي دست داشته است به همين علت تحت پيگرد نيروهاي اسراييلي قرار گرفته بود .

اين ادعا درحالي از سوي سخنگوي نظاميان صهيونيست مطرح مي شود كه هنوز مسئولان جنبش جهاد اسلامي فلسطين اين خبر را تاييد نكرده اند .