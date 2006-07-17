به گزارش خبرگزاري "مهر"، متن كامل پيام تلويزيوني روز گذشته سيد حسن نصرالله، دبيركل حزب الله لبنان خطاب به مردم لبنان بدين شرح است:

ما در برابر تمامي تجاوزاتي كه دشمن صهيونيستي تاكنون عليه لبنان صورت داده صبر پيشه كرديم و اين صبر توسط دشمن به اشتباه برداشت شده است.ما صبر كرديم ولي آنهايي كه ما را هدف قرار مي‌دهند بي‌جواب نخواهيم گذاشت.

صهونيست‌ها به حملات خود ادامه دادند و ما ديگر هيچ چاره ‌اي نداشتيم جز آنكه به وعده خود در صورت دادن اقدامي غافلگيرانه اقدام نماييم و حيفا را هدف قرار دهيم. ما در هدف قرار دان حيفا ضربه وارد آوردن به مناطق مسكوني و كارخانه‌هاي پتروشيمي را نداشتيم كه در اين صورت فاجعه‌اي عميق اتفاق مي‌افتاد و ما قصد نداشتيم امور را به سوي هدفي مجهول به پيش ببريم.

سلاح ما سلاحي براي تجاوز نيست بلكه سلاحي است تا دشمن را وادار به تعقل بيشتر بنمايد. ولي ما در اين موقعيت باقي نخواهيم ماند و لحظه ‌اي فرا مي‌رسد كه تمام وسائل موجود براي دفاع از حاكمان استفاده كنيم و در آن زمان ديگر هيچ خط قرمزي براي ما وجود نخواهد داشت.

ملت عزيز لبنان ،ما برخلاف شايعات به گوش رسيده كماكان سالم هستيم. دشمن نمي‌ تواند ما را مجبور به عكس‌ العمل كرده و زمانبندي امورمان را به ما تحميل نمايد. مابه طور دقيق و منظم به كار خود ادامه مي‌دهيم.

مهمترين نقطه قوت ما عدم آگاهي دشمن نسبت به توانايي ماست و به همين دليل است كه آنها به دروغگويي پناه برده‌اند.

به عنوان مثال آنها عنوان داشتند كه مناطق حضور و پايگاه‌هاي نظامي حزب‌الله در جنوب لبنان را مورد هدف قرار دادند در حالي كه فقط به خانه‌ها و مناطق مسكوني ضربه وارد ساختند و تاكنون موفق به وارد آوردن هيچ ضربه‌اي به حزب‌الله و مقاومت نشده‌اند. ما هنوز چيزي از قدرت خود را نشان نداده‌ايم و آنچه كه تاكنون ديده‌اند جز چند موشك ساده چيزي نبوده است و شكست در انتظار دشمن است.

و اما سخنم با مردم اسرائيل، حكومت و ارتش شما به شما دروغ مي‌گويد اطلاعات و معلومات آنها جز مشتي دروغ چيزي نيست و آنها نسبت به امكانات ما هيچ اطلاعي ندارند. هيچ رخنه‌اي در صفوف ما وجود ندارد و ما به شكل مخفي كار خود را دنبال مي‌كنيم و در مرحله آينده نيز به فعاليت خود ادامه مي‌دهيم. اين دولت و ارتش اسرائيل هستند كه اين جنگ را شروع كرده و خواهان ادامه آن هستند.

ما در حالي كه توانايي كامل داريم ولي هنوز مناطق مسكوني اسرائيل را هدف حمله خود قرار نداده‌ايم ولي در حالي كه اسرائيل به هيچ خط قرمزي پايبند نيست اين حق براي ما هم وجود دارد.

دنيا هم اكنون از حجم خرابي كه به ما تحميل شده و از ميزان حملات اسرائيل آگاه شده‌اند و اين چيزي از اراده ما نمي‌كاهد. ما هنوز در ابتداي راه هستيم و صهيونيست‌ها به زودي حقانيت وعده‌هاي ما را درك خواهند كرد. نيروهاي اسرائيلي چندين بار تلاش كردند تا وارد خاك لبنان شوند آنها امروز از سلاح‌هاي ممنوعه نيز استفاده كردند با اين حال ما در جنوب لبنان حاضر هستيم و اراده‌اي قوي داريم و نسبت به پيروزي نهايي بسيار خوشبين هستيم و اين پيروزي را به دنيا نشان خواهيم داد.

ما همانطور كه در ضربه زدن به ناوچه اسرائيلي در دريا و حمله به حيفا، دست به اقدامي غير منتظره زديم، بازهم اين كار را خواهيم كرد و هرگونه پيشروي از سوي نيروهاي دشمن باعث وارد آوردن ضربه‌اي قوي‌تر به آن از سوي ما خواهد شد.

مردم عزيز لبنان، صبر و تحمل و محبت شما را در اين روزها با تمام وجود لمس كرديم. شما ملتي عظيم هستيد و اين سخن من تعارف نيست. من به شما اطمينان مي‌دهم كه ما پيروز خواهيم شد و در نهايت ويراني رخ داده در لبنان را در همكاري با دولت بازسازي خواهيم كرد. شما از مشاهده اين ويراني نااميد نشويد آنچه كه نابود شده است با همكاري دوباره ساخته مي‌شود.

ما دوستاني در اين رابطه داريم كه با مال پاك خود و بدون هيچ قيد و شرط سياسي ما را در اين امر ياري خواهند كرد مهم اين است كه هم اكنون پايداري كنيم تا شاهد پيروزي را در آغوش گيريم. دشمن اكنون متوسل به دروغ شده و اين امري طبيعي است. دشمن در ابتدا گفت كه ناوچه اسرائيلي هدف قرار نگرفته و بعد مجبور به تاييد خبر هدف قرار گرفته شدن آن شد. آنها بار ديگر عنوان ساختند كه مقاومت يك كشتي تجاري را هدف قرار داده و اين نيز دروغي بيش نبود.

در مورد دروغ دخالت سربازان ايراني و ايراني بودن موشكي كه ناوچه اسرائيلي را هدف قرار داد بايد بگويم كه هواپيماهاي اسرائيلي مناطقي كه موشك از آنها پرتاب شد را به دقت زير نظر داشتند و چطور ممكن است سربازي ايراني در اين منطقه حضور داشته باشد. من اين خبر را به شدت تكذيب مي‌كنم. آنهايي كه از قدرت حزب‌الله براي دفاع از ميهن استفاه مي‌كنند لبناني هستند.

اسرائيل همواره از ايران، سوريه، ژاپن، روسيه و... حرف مي‌زند و به اين موضوع عادت دارد. آنها ما را ضعيف پنداشته و براين باورند كه ما قدرتي براي مقابله نداريم و اين هم جزئي از دروغ‌هاي آنها مي‌باشد.ما در مرحله آينده با تكيه بر مجاهدين لبناني به نبرد ادامه داده و پيروز خواهيم شد.

پخش آخر صحبت من متوجه ملت‌هاي عرب و مسلمان مي‌باشد.

ما قصد هيچگونه درخواستي از شما نداريم. از اولين لحظه شروع عمليات «وعده الصادق» ما با دوستان توافق داشتيم كه به هيچ جهتي تكيه نكنيم و هيچ چيزي اعم از مادي، سياسي، نظامي و رسانه‌اي درخواست نكنيم. ما تنها توكلمان به خدا است كه وعده‌ نصر و پيروزي به مومنان داده است.

ما بسيار قدرتمند بوده و هيچ درخواستي از هيچ جهتي نداريم ولي مي‌خواهيم شما را متوجه مسئوليت خود بكنم شما همه نتيجه اجلاس اخير وزراي عرب را مشاهده كرديد. آنها از شكست در روند صلح و ناتواني خود در تحقق هر گونه‌ امري سخن گفتند. شما اكنون چنانچه اعتقادي به آخرت و دنياي خود داريد مي‌بايست دست به اقدامي بزنيد.

چنانچه اين مواجهه باعث شكست مقاومت فلسطين و لبنان شود حكام عرب و ملل آن به تاريكي ابدي فرو مي‌روند و به قدرت صهيونيست‌ها و آمريكايي‌ها اضافه مي‌شود و دخالت‌هاي آنها بيشتر شده و فرهنگ و تاريخ ما نابوده شده و فتنه‌هاي داخلي بر كشورها حاكم مي‌گردد.

امروز امت عرب در برابر فرصتي تاريخي هستند كه از فتنه‌هاي مذهبي خارج شده تا پيروزي تاريخي و بزرگي را به اسرائيل تحميل نمايند. من مبالغه نمي‌كنم. ما در لبنان در سال 2000 با اندك نيرو و اندك امكاناتي كه داشتيم موفق به كسب پيروزي در برابر اسراييل شديم. ما اكنون در نوك پيكان هستيم و تمامي توجهات به سمت ما مي‌باشد و با تكيه بر صبر، شجاعت و ايمان خود و با توكل به خدا كه در كنار ماست به پيروزي مي رسيم.

شما اي ملت عرب و اسلامي كجا هستيد و چه مي‌كنيد؟ آنچه كه انجام مي‌دهيد به خودتان مربوط است و ما در سال 2000 نيز جز به خدا، هرگز نگاهمان به ديگري نبوده و امروز نيز به همين صورت به كار خود ادامه مي‌دهيم.در اين لحظه حساس پس از پيروزي ‌هاي گذشته، نبردي كه جريان دارد براي حزب‌الله و لبنان نيست. ما «نبرد امت» را پي گرفته‌ايم و سؤال اين است كه امت كجاي اين معركه قرار دارد؟اين سؤالي بزرگ براي دنيا و آخرت شماست.

اي مقاومان و جهادگران به خدا توكل كنيد كه بهترين يار و ياور شماست .

والسلام عليكم و رحمه‌الله.