تاكيد بر حق ايران براي استفاده از انرژي هسته اي صلح آميز/ تاكيد بر حل موضوع ايران از راه گفتگو و بدون هرگونه پيش شرط

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از روزنامه گاردين، امروز يك نامه به داونينگ استريت براي دولت انگليس ارائه مي شود كه در آن وزراي خارجه 56 كشور امضا كرده اند كه "تنها راه حل موضوع هسته اي ايران از سرگيري گفتگوها بدون هيچ پيش شرط و آغاز همكاري با تمام طرف ها است" .

56 كشور امضا كننده اين نامه از كشورهاي جي هشت درخواست كرده اند تا اين خواسته كشورهاي جهان در مورد حق ايران براي دستيابي به انرژي صلح آميز هسته اي را در نظر بگيرند.

كشورهاي امضا كننده با تاكيد بر اينكه هيچ نشانه اي بر وجود سلاح هسته اي در ايران وجود ندارد، اعلام كردند: كشورهاي جي هشت كه خواهان موضعگيري سخت در برابر ايران هستند، خواسته كشورهاي زيادي را در جهان رعايت نمي كنند.

گاردين اعلام كرد: اين نامه درخواست از وزراي خارجه كشورها به دولت انگليس با عنوان "تحريم و دخالت نظامي در ايران؛ آري يا نه" تنظيم شده است.

اين روزنامه خبر داد نام كشورهاي امضا كننده منتشر مي شود.

روزنامه گاردين فعلا جزئيات بيشتري از چگونگي امضا شدن اين نظرسنجي اعلام نكرده است.