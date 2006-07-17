لزوم باز مهندسي سريع در بخش تجارت و اقتصاد كشور

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از روابط عمومي وزارت بازرگاني ، مسعود مير كاظمي كه در سفراستاني هيئت دولت به استان آذربايجان شرقي و در جمع تجار و اعضاي اتاق بازرگاني اين استان سخن مي گفت، با اعلام اين مطلب افزود: امروز با توجه به ظرفيت هاي ارزشمندي كه در كشور داريم مي توانيم بسياري از مشكلات را با برنامه ريزي منسجم و تعامل منطقي ميان دولت و مردم حل كنيم.

وزير بازرگاني ضمن ارايه آماري از وضعيت تجاري كشور، به بيان نمايي از وضعيت صادرت و واردات ايران در سطح بين المللي و وضعيت كشورهاي همسايه براي ايجاد يك منطقه تجاري، رقابت پذير كردن محصولات و سرمايه گذاري هاي انجام شده در بنادر و نيز نحوه احاطه كشور جمهوري اسلامي ايران توسط مجموعه اي از روابط تجاري آزاد پرداخت.

وي با اشاره به حجم ظرفيت هاي توليدي ايجاد شده در كشور و منابع موجود اعم از محصولات غذايي، دامي و طيور و امكانات بالقوه بالا، خواستار تجديدنظر در رقابت پذير كردن كالاها و محصولات ايراني و تلاش براي حفظ و توسعه بازارهاي هدف شد.

مير كاظمي به افزايش قيمت نفت در بازار و پيش بيني تورم جهاني بر روي كالاها در سال 2006 اشاره كرد و گفت: بخشي از درآمد نفتي كه به دليل افزايش قيمت نفت انجام شده قيمت كالاهاي برگشتي كشورهايي را كه نفت خيز هستند، تشكيل مي دهد.

وي تصريح كرد: امروز كشورهايي كه نفت توليد مي كنند در بازارهاي جهان ساخت و ساز انجام مي دهند و يا در صنايع سنگين مثل كشتي سازي و كانتينرسازي فعاليت مي كنند.

وزير بازرگاني با توجه به شرايط منطقه اي خواستار تلاش براي حفظ بازارهاي بالقوه ايجاد شده و حضور در آنها شد و گفت: اگر بتوانيم حركت جدي را در اين زمينه آغاز كنيم اين ظرفيت تبديل به يك تهديد براي ورود و عدم كنترل كالاها خواهد شد.

مير كاظمي بر رقابت پذيري محصولات و خدمات ارايه شده تاكيد كرد و گفت: براي بنگاهها بايد شرايطي همچون مقررات، ضوابط، قوانين، تسهيلات، امكانات و سياست هاي پولي و مالي فراهم شود تا امكان حضور در بازارهاي بين المللي را داشته باشند.

وي در بخش ديگري از سخنان خود به برخي تصميمات دولت و ايجاد شرايط براي جايگزيني نگاه واردات به صادرات موثر و اثربخش كه بتواند بخشي از هزينه هاي داخلي را پوشش دهد، اشاره كرد و اجراي آن را نيازمند برنامه ريزي اصولي و اساسي دانست.

وزير بازرگاني جهش 66 درصدي و رشد صادرات كالاهاي غير نفتي در سه ماهه ابتداي سالجاري را پديده مباركي دانست و لازمه حفظ اين جهش را تحقق تراز مثبت در تجارت غير نفتي دانست.

مير كاظمي در اين زمينه توجه به توسعه صادرات در بخش خصوصي و دولتي و براي سرمايه گذري ، شناخت بازارهاي هدف خارجي را مهم عنوان كرد.

وزير بازرگاني ضمن تاكيد بر تبديل نظام فشاري به نظام كششي و مبتني بر نياز بازار، به30 درصد ظرفيت خالي در بخش ها و صنايع مختلف كشور اشاره كرد و از ايجاد بحران در عرضه برخي كالاها در صورت عدم دسترسي به بازارهاي خارجي و تقاضاي بيروني خبر داد.

ميركاظمي سپس در سخناني بهره وري، كيفيت و حمل و نقل را به عنوان موارد هزينه زا در توليد برشمرد و رسيدگي به شرايط داخلي حاكم بر بنگاه ها و اجراي قوانين، مقررات و سياست هاي دولت را از عوامل موثر در توليد در توسعه دانست.

وي وجود تنوع در توليد، صنعت، معدن، كشاورزي و خدمات و وجود زير ساخت هاي مناسب در كشور را مطلوب ارزيابي كرد و گفت: اين نكته قوتي است كه مي توانيم صادرات را شكل دهيم بدون اينكه در بازار داخلي دچار مشكل شويم.

مير كاظمي به شهرت و قدمت ديرينه برخي محصولات در كشور مانند فرش و خشكبار اشاره كرد و براي حضور در بازارهاي جهاني، ادامه روندهاي سنتي را ميسر ندانسته و خواستار سرمايه گذاري دولت و بنگاهها براي برخورد علمي با اين مقوله و جلوگيري از ادامه برخوردهاي سنتي با بازارهاي رقابتي و پيچيده امروز شد.

وزير بازرگاني در ادامه با اشاره به اينكه امروز كالاهاي رقابت پذير ايراني تنها 3 درصد نياز بازار را تامين مي كنند، خواستار تلاش و برنامه ريزي براي افزايش اين درصد و تامين ساير نيازمنديهاي بازارها و كشورهاي هدف شد.

مير كاظمي در پايان گزارشي از آخرين جلسه شوراي عالي صادرات در خصوص بودجه تخصيص يافته 3 ميليارد دلاري ارز براي بانك صنعت و معدن و توسعه صادرات و افزايش سرمايه صندوق ضمانت صادرات براي كمك به صادر كنندگان ارايه كرد.