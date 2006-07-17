دو باشگاه فوتبال استراليايي جايگزين دو باشگاه از ويتنام و تايلند مي شوند

به گزارش خبرنگار "مهر" به نقل از سايت كنفدراسيون فوتبال آسيا، استراليا در رقابت هاي ليگ قهرمانان آسيا در سال 2007 با دو نماينده حضور خواهد يافت.با اين حساب كشورهاي ويتنام و تايلند هركدام با يك نماينده در اين رقابت ها حضور پيدا خواهند كرد.كميته فني كنفدراسيون فوتبال آسيا به دليل عملكرد چند دوره اخير اين دو كشور چنين تصميمي را اتخاذ كرده است.
رقابت هاي ليگ قهرمانان آسيا با شركت 28 تيم در هفت گروه چهار تيمي برگزار خواهد شد.استراليا بايد ظرف هفته هاي آتي نمايندگان خود را براي حضور در رقابت هاي ليگ قهرمانان آسيا معرفي كند.اين موضوع در حال حاضر موجبات اختلاف نظربين كنفدراسيونن فوتبال آسيا و فدراسيون فوتبال استراليا را فراهم آورده است.
كشورمان نيز در اين رقابت ها با دو نماينده حضور پيدا مي كند. نمايندگان ايران در رقابت هاي ليگ قهرمانان آسيا تيم هاي استقلال و يكي از دو تيم پرسپوليس و سپاهان هستند.
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