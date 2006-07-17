دو باشگاه فوتبال استراليايي جايگزين دو باشگاه از ويتنام و تايلند مي شوند

با نظر كميته فني رقابت هاي فوتبال ليگ قهرمانان آسيا ، يك باشگاه از تايلند و يك باشگاه از ويتنام از دور رقابت هاي ليگ قهرمانان آسيا كنار گذاشته مي شوند و به جاي آن دو تيم از استراليا در اين رقابت ها شركت داده مي شوند.