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۲۶ تیر ۱۳۸۵، ۱۴:۴۰

مجموعه "پليس 110" در راه توليد

فيلم ـ مجموعه "پليس 110" به تهيه‌كنندگي مهدي ملكوتي با محوريت ماجراهاي واقعي و مستند اين روزها مراحل پيش توليد را سپري مي‌كند.

به گزارش خبرگزاري "مهر"، فيلم - مجموعه "پليس 110" در 20 قسمت 60 دقيقه اي به صورت اپيزوديك تهيه مي شود. سوژه هاي اين فيلم - مجموعه بر اساس ماجراهاي واقعي و مستند است و "پليس 110" قصد دارد به مسائل و معضلات مناطق جرم خيز كلانشهرها از منظر تامين امنيت اجتماعي نگاه كند.

شخصيت هاي محوري اين فيلم - مجموعه نيروهاي زبده پليس 110 هستند كه وارد ماجراهاي پيچيده مي شوند. "پليس 110" مي خواهد مخاطب را درگير ماجراها كند تا حضور در متن ماجرا برايش جذاب باشد و همچنين رويارويي با نابهنجاري ها را به او آموزش دهد.

کد مطلب 354075

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