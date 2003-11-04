بيانيه دانشجويي - دانش آموزي راهپيمايي 13 آبان

به گزارش خبرگزاري مهر دراين بيانيه آمده است: 13 آبان در تاريخ انقلاب اسلامي ازآنجا كه تبلورمقاومت جانانه و قهرمانانه ملت ايران درسه مقطع حساس تكوين، اوج گيري و پيروزي نهضت اسلامي است صرفا يك واقعه تاريخي محسوب نمي گردد.

13 آبان يك استراتژي و دكترين بنيادين است كه ملت ايران هر بار آن را در برابر زورگوييها و زياده طلبي هاي دشمنان قسم خورده ي خود به كار بسته ، طعم شيرين پيروزي را چشيده است.

اگر چه برگ زرين 13 آبان در تاريخ ملت ايران ، در سالهاي 43 و 57 از جهت مقاومت و ايستادگي ملت دراقتدار به رهبر فرزانه خويش، براي هميشه افتخارآفرين است، ليكن بر تارك استقامت تاريخي ملت ايران در برابر آمريكا، 13 آبان 58 از درخشش خيره كننده و عبرت آموزي برخوردار است.

درخشان و خيره كننده براي ملت ايران كه توانسته است به واسطه حركت آگاهانه و مدبرانه فرزندان و پيشگامان دانشجوي خود، ابهت و هيمنه پوشالي آمريكا را زير پاي اقتدار خويش، خرد كند. و عبرت آموزبراي سردمداران كاخ سفيد واذناب آنها دركشورهاي غربي كه ازهيچ دسيسه و شرارتي جهت شكستن مقاومت ايران دريغ نورزيده و به تكرار دخالتها و جنايتهاي خود درديگر كشورها ادامه مي دهند.

امروز پس از گذشت 24 سال از13 آبان 58 و تسخيرلانه مداخله و جاسوسي آمريكا درايران ، آثار و بركات اين حركت غرور آفرين در داخل و خارج كشور به وضوح قابل مشاهده است. چالش عظيم ميان ايران و آمريكا كه از 13 آبان آغاز شد و با قطع رابطه سياسي صورتي استراتژيك به خود گرفت تصوير شكست ناپذيري كه ساير دولتها ازآمريكا نزد ملتهاي خود ترسيم كرده بودند تخريب كرد.

استراتژيستهاي آمريكايي كه تا ديروز به دوستان خود درديگر كشورها، سوء استفاده از پتانسيل دانشجويان در سركوب مخالفينشان و كسب قدرت را توصيه مي كردند، امروز در اغلب كشورهاي دنيا، خصوصا ملتهاي مسلمان، دانشجويان را مخالف جهاني و هميشگي خود مي يابند كه با الگو گرفتن ازدانشجويان مسلمان ايراني به هيچ چيز كمتراز قطع يد طمع و نفوذ آمريكاييان از كشور خويش راضي نيستند.

شايسته بود كه استراتژيستهاي آمريكايي دربرابراين نفرت وانزجار بي سابقه جهاني، به تعديل سياستهاي و رفتارهاي خود مي پرداختند اما صد افسوس كه مهرجهل و عناد قلب وگوش آنان را از درك واقعيت جهاني ناتوان كرده است.

از يك سو به بهانه مبارزه با تروريسم عليه ملتها به تهديد روي آورده اند وازسوي ديگر در برابر خواسته هاي ظالمانه و منافع مظهر بارز تروريسم دولتي - رژيم صهيونيستي - سر تعظيم فرود مي آوردند.

از يك سو به زور بنگاههاي شايعه پراكني خود، دم از حقوق بشر مي زند و مخالفين خود را به اين بهانه محكوم مي نمايند و از ديگر سو از قتل و كشتار هزاران انسان بيگناه در افغانستان ، عراق و ... و پايمال نمودن حق آنان در داشتن حكومتي مستقل ابايي ندارند.

از يك سو به ادعاي برقراري صلح جهاني در برابر حق مسلم و بديهي ملتها در دستيابي به پيشرفت علمي و صنعتي ممانعت به عمل مي آورند و ازسوي ديگر به ساخت هر روزه نسلهاي جديدتر و مخرب تر كلاهكهاي هسته اي مبادرت مي ورزند.

حال كه دولتمردان كاخ سفيد و هم پيمانان آنها دركشورهاي غربي درطول تاريخ 25 ساله انقلاب اسلامي هيچگاه نخواسته اند از شكستهاي مكرر خود عبرت بگيرند بايد بدانند كه فرزندان 13 آبان ، تنها به زنده نگه داشتن خاطره اين روز بسنده نخواهند كرد ودرصورت تهديد مجدد منافع و استقلال ملي و ارزشهاي ناب خويش ، درآفريدن 13 آباني ديگر لحظه اي درنگ نخواهند كرد و پشت سر مقام معظم رهبري بر آرمانهاي استكبار ستيزانه، استقلال طلبانه و عدالت طلبانه خويش پاي خواهند فشرد.

همچنين در بيانيه دانش آموزي اين راهپيمايي آمده است: يوم الله 13 آبان ، روز ايثار، رشادت و از خود گذشتگي دانش آموزاني است كه درآبان 57 سينه ستبر خود را آماج گلوله هاي آتشين دشمن ساخته و نام خود را تا ابد در تاريخ اين سرزمين جاودان ساختند.

يوم الله 13 آبان ياد آور خاطره تبعيد امام آزادگان خميني كبير(ره) است كه براي دفاع از كيان اسلام ناب محمدي (ص) و آزادي انسانهاي دربند، رنجهاي بسياري را به جان خريد ولي حاضر به مصالحه با استبداد ستم شاهي نشد.

يوم الله 13 آبان، يادآور حضور آگاهانه وتوام با شور و درايت دانشجويان پيرو خط امام و تسخير شجاعانه لانه جاسوسي سابق آمريكا است كه براي هميشه اسطوره شكست ناپذيري آمريكا را درجهان فرو ريخت و انقلاب دوم نام گرفت.

ما دانش آموزان ايران اسلامي، ضمن گراميداشت اين روز اعلام مي نماييم كه مدافع كيان نظام اسلامي و پرچمدار شجاع آن حضرت آيت الله خامنه اي و همه خدمتگزاران صديق به ويژه رياست محترم جمهوري هستيم.

ما دانش آموزان اعلام مي نماييم ضمن افتخار به پيشرفت هاي عظيم علمي و صنعتي و فناوري هاي ميهن سرافرازمان تا مرزخودكفايي و استقلال از پا ننشينيم و خستگي به خود راه ندهيم.

در پايان ازهمه خدمتگزاران فرهنگي انتظار داريم با توجه بيشتربه انديشه و توان و كارايي نسل جوان، زمينه هاي رشد وشكوفايي آنان را فراهم آورند.

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