رايزني روساي جمهوري چين و آمريكا درباره موضوع هسته اي ايران

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از روزنامه لس آنجلس تايمز، روساي جمهوري چين و آمريكا در گفتگوهايي كه با يكديگر داشتند، تصميم گرفتند به منظور تلاش براي افزايش صلح و ثبات در منطقه در مورد برنامه هاي هسته اي ايران همكاري نزديك تري با يكديگر داشته باشند.

جرج بوش و هو جين تائو همچنين تصميم گرفتند تلاش هاي مشتركي را براي يافتن راه حلي بهتر براي برنامه هسته اي ايران انجام دهند.

رهبران اين دو كشور همچنين اعلام كردند: درصدد هستند روابط چين و آمريكا را در همه زمينه ها به ويژه موضوعات استراتژيك مورد بازبيني قرار دهند.

جين تائو در پي اين ديدار با بوش در جمع خبرنگاران اعلام كرد: ما با رئيس جمهور آمريكا همچنين تصميم گرفتيم درباره بازگشت به گفتگوهاي شش جانبه تلاش هاي بيشتري انجام دهيم تا شايد برنامه هسته اي كره شمالي از راه گفتگوي سياسي حل و فصل شود.

رئيس جمهوري چين همچنين تاكيد كرد تلاش هاي مشترك براي بررسي برنامه هسته اي ايران نيز ديگر نكته مورد اجماع ديدار بود.