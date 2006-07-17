فيلمبرداري "ايستگاه بهشت" كاري سخت و جذاب بود

غلامرضا آزادي در گفتگو با خبرگزاري "مهر" در مورد فعاليت هاي جديدش در عرصه فيلمبرداري گفت: "به تازگي فيلمبرداري فيلم "ايستگاه بهشت" به كارگرداني نادر مقدس را به پايان رسانده ام و فيلم اين روزها در مرحله تدوين است."

وي در ادامه افزود: "فيلمبرداري "ايستگاه بهشت" به لحاظ تنوع لوكيشن كاري گسترده و جذاب بود. در كنار اين تعدد لوكيشن، فيلم از تعداد زيادي سكانس تشكيل شده بود كه اين سكانس‌ها را در گستره متنوع زماني از صبح تا شب فيلمبرداري مي كرديم. داستان هم داراي جذابيت هايي بود كه بايد هنگام فيلمبرداري به بهترين شكل ممكن از كار درمي آمد. به همين خاطر در انتخاب نماها، نوع لنزها و نورپردازي اين موارد را رعايت كردم."

آزادي خاطرنشان كرد: "به خاطر دو شخصيتي بودن شخصيت شهاب حسيني در "ايستگاه بهشت" كه جوان نابينايي است، مقداري كار فيلمبرداري به طول انجاميد، اما در كنار آن بايد به لطافت داستان اشاره كنم كه درباره عشق است. چون شخصيت اصلي داستان نابيناست، براي نماي نقطه نظر او كارهاي جديدي كرديم تا از لحاظ بصري كاري متفاوت و تفاوت دوره نابينايي و بيناشدن او پيدا باشد."

فيلمبردار "آرامش در ميان مردگان" تاكيد كرد: "فليمبرداري "ايستگاه بهشت" از سخت ترين و در عين حال جذابترين كارهاي من در عرصه فيلمبرداري محسوب مي شود."