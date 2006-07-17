احتمال بررسي مسئله افزايش اعضاي گروه هشت / ديدار پوتين با رهبران چين و هند

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از ايتارتاس، رهبران گروه هشت روز گذشته در دومين روز نشست خود قطعنامه هايي را درباره چالشهاي عمده بين المللي مانند امنيت انرژي، آموزش و مبارزه با بيماريهاي واگيربه تصويب رساندند .



رهبران گروه هشت به اضطراري ترين مسائل در دستور كار خود پاسخ دادند و به اتفاق آرا بيانيه اي را درباره بحران خاورميانه به تصويب رساندند.



علاوه بر رهبران هشت كشور صنعتي جهان، سران كشورهاي چين، هند، مكزيك، برزيل و آفريقاي جنوبي و همچنين سران سازمانهاي بين المللي پيشرو نيز به اجلاس امروز كه آخرين نشست گروه هشت خواهد بود، دعوت شده اند. اين اجلاس از بناي باشكوه مذاكرات در كرانه خليج فنلاند با كاخ كنستانتين، محل بر گزاري نشستهاي عمومي انتقال خواهد يافت .



مسائل اقتصادي و سياسي جهان دوباره بر دستوركار گروه هشت حاكم بود . يكي از مسائل احتمالي مورد بحث در نشست امروز گفتگو درباره افزايش تعداد اعضاي گروه هشت خواهد بود .



ولاديمير پوتين رئيس جمهوري روسيه كه رياست اين دور از نشستهاي سران گروه هشت را بر عهده دارد، تصريح كرده است كه حل مشكلات بين المللي بدون كشورهايي كه سران آنان براي حضور در نشست گروه هشت دعوت شده است، دشوارخواهد بود .



نورسلطان نظربايف رئيس جمهوري قزاقستان نيز به عنوان رئيس كشورهاي مستقل مشترك المنافع در نشست سران گروه هشت حضور خواهد داشت .



وي صبح امروز پيش از آغاز نشست عمومي سران گروه هشت با ولاديمير پوتين همتاي روسي خود ديدار خواهدكرد .



رئيس جمهوري روسيه امروز با هوجين تائو رئيس جمهوري چين و مانموهان سينگ نخست وزيرهند كه براي حضور درنشست امروز دعوت شده اند، ديدار خواهد كرد .

انتظار مي رود كه پس از پايان نشست امروز گروه هشت ، پوتين و سايرشركت كنندگان دريك نشست خبري شركت كنند و درباره كار اين اجلاس اظهار نظر كنند .

آخرين روز نشست سران گروه هشت همزمان با روز تولد آنجلا مركل صدر اعظم آلمان است كه انتظار مي رود مراسمي غيررسمي در اين باره برگزارشود.