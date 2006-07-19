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۲۸ تیر ۱۳۸۵، ۱۱:۰۷

/ در استان مازندران /

تكميل 620 پروژه مشاركتي آموزش و پرورش نيازمند 60 ميليارد تومان اعتبار است

مديركل نوسازي ، توسعه و تجهيز مدارس مازندران گفت: تكميل 620 پروژه مشاركتي و دولتي آموزش و پرورش استان طي 5 سال آينده ، به 60 ميليارد تومان اعتبار نياز دارد.

محمد جواد كماسي در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر در ساري ، اظهار داشت: 170 پروژه از مجموع پروژه هاي نيمه تمام با مشاركت خيرين مدرسه ساز ساخته مي شود.

وي با اشاره به كسب رتبه اول مازندران در تحقق تعهدات خيرين مدرسه ساز در كشور گفت: 32 درصد مدارس مازندران تخريبي است و براي نوسازي اين مدارس نياز به اعتبارات ويژه داريم.

كماسي از برگزاري همايش خيرين مدرسه ساز مازندران ، در خارج از استان در آينده نزديك خبر داد.

وي خاطر نشان كرد: اداره كل نوسازي مدارس مازندران سال جاري از محل اعتبارات استاني 11 ميليارد تومان بودجه دارد و مازاد بر اين رقم بيش از 15 ميليارد تومان از اعتبارات ملي نيز جهت تخريب و نوسازي مدارس در سال 85 در اختيار اين اداره قرار خواهد گرفت.

کد مطلب 354116

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