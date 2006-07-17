پتروناس مالزي 1.1 ميليارد دلار سهام رز نفت روسيه را خريد

به گزارش خبرنگار اقتصادي مهر به نقل از بلومبرگ، خريد سهام شركت رزنفت روسيه دومين سرمايه‌گذاري تملك دارايي پتروناس پس از خريد ذخاير 1.76 ميليارد دلاري گاز طبيعي در مصر در سال 2003 محسوب مي‌شود.

پتروناس با خريد 1.1 ميليارد دلارسهام شركت رزنفت روسيه تقريبا يك چهارم كل سهام 10.4 ميليارد دلار رزنفت را در اختيار گرفته است و احتمالا به بزرگترين سهامدار خارجي رزنفت تبديل خواهد شد.

بريتيش پتروليوم يك ميليارد دلار از سهام رزنفت را خريداري كرده است و شركت‌ملي نفت چين نيز حدود 500 ميليون دلار از سهام آن را در اختيار گرفته است.

عرضه سهام رزنفت روسيه كه از چهار روز پيش آغاز شد، بزرگترين عرضه سهام در اروپا طي هفت سال اخير محسوب مي‌شود.

رزنفت انتظار دارد سهم 16 درصدي فعلي خود از كل توليد نفت روسيه را تا سال 2010 به 20 درصد افزايش دهد و تا آن زمان 2 ميليون بشكه در روز نفت توليد كند.

كارشناسان بازار جهاني انرژي معتقدند سرمايه‌گذاري پتروناس مالزي در روسيه كه كشور متبوعش با كمبود انرژي مواجه است، موجبات تبديل آن به يك بازيگر بزرگ در عرصه جهان انرژي را فراهم خواهد آورد.

افزايش قيمت‌هاي نفت و گاز باعث شد ميزان سرمايه‌ و دارايي‌هاي پتروناس تا آخر ماه مارس گذشته به 25.3 ميليارد دلار برسد.

پتروناس هم‌اكنون در 31 كشور جهان از جمله ايران، چين، اتيوپي و ويتنام فعاليت دارد و توليد نفت آن در سال 205 با 4.9 درصد كاهش به 726.8 هزار بشكه در روز رسيد. پتروناس پس از شركت ملي نفت چين دومين شركت نفت دولتي جهان از لحاظ ارزش تجاري محسوب مي‌شود.