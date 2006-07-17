به گزارش خبرنگار مهر، روز گذشته جلسه افزايش كار آيي بانك مركزي و گزارش عملكرد بانك هاي دولتي با حضور اعضاي كميسيون اقتصادي ، مسئولان بانك مركزي ، اعضاي هيئت مديره بانك هاي صادرات ، ملت ، روساي بانك سپه ، ملي و صنعت و معدن و اعضاي هيئت مديره بانك توسعه صادرات و برخي نمايندگان مجلس تشكيل شد .

ايرج نديمي مخبر كميسيون اقتصادي مجلس در گفتگو با خبرنگار اقتصادي مهر گفت : در اين جلسه سئوالات متعددي در ارتباط با كفايت سرمايه بانك ها در مقابل بانك هاي جهاني ، افزايش سرمايه بانك ها از محل حساب ذخيره ارزي و شرايط كنوني بانك ها به لحاظ ركود و تورم و مباحثي از قبيل تكاليف دولت به بانك‌ها ، نقدينگي موجود در دست مردم به لحاظ كاهش نرخ سود بانك ها و خروج آن از بانكها و ميزان منابع بانك ها مطرح شد .

وي با بيان اينكه با رويكرد كنوني ، بانك هاي كشور به سوي ورشكستگي نزديك خواهند شد، تصريح كرد : اگر همواره اخذ تسهيلات توسط بانك ها صورت گيرد و در مقابل امكان تامين منابع توسط بانك ها وجود نداشته باشد ، خطوط قرمز بانك ها افزايش مي يابد .

نديمي اضافه كرد : در چنين شرايطي سرمايه ها براي ايجاد كارخانجات بزرگ و اشتغال‌زايي پايدار شكل نمي گيرد و تشكيلات همچون دهه اول انقلاب خواهد شد.

وي با اشاره به آينده بانك‌هاي مشمول اصل 44 قانون اساسي تصريح كرد : عدم تثبيت مديران بانك ها و ادامه فعاليت يا عدم تعيين سرنوشت آنها براي ادامه فعاليت همچون بانك مركزي ، اثرات مخربي براي سيستم بانكي به همراه خواهد داشت .

مخبر كميسيون اقتصادي مجلس با تاكيد بر ضرورت افزايش كار آيي بانك مركزي افزود : ضرورت افزايش كار آيي بانك مركزي ، اصلاح قانون پولي و بانكي كشور ، استقلال بيشتر بانك مركزي و متناسب سازي شرايط بانك مركزي با شرايط جهاني به عنوان ضرورت هايي انكار ناپذير از نتايج اين جلسه بود .

وي بيان كرد : در اين جلسه همچنين در خصوص موضوعاتي نظير افزايش منابع بانك‌ها ، وابسته بودن بانك‌ها به منابع و ميزان منابع قابل نگهداري بانك ها ، تسهيلات اعطاي بانك ها ، پرداخت وام به فعاليت هاي زود بازده ، تعامل بين اشتغال موجود در كنار اشتغال مورد نظر با توجه به وام هاي بانكي و اعلام منصوب شدن فرمانداران استان ها به عنوان عوامل سياسي در صندوق هاي مهر رضا در استان ها ، فرجام پرداخت بدهي دولت به بانك‌ها و مباحث مربوط به بدهي بانك‌ها ي تجاري از جمله مباحثي است كه در اين جلسه مطرح شد .

نديمي با اشاره به بدهي هاي دولت به سيستم بانكي و انتخاب راه حل هايي براي حل مشكل نقدينگي بانك ها از محل هايي نظير استقراض خارجي و استقراض از مردم ، كيفيت جمع آوري نقدينگي ، سرمايه گذاري هاي بانك ها اعطاي تسهيلات بانك ها براي توليد ، نحوه سرويس دهي بانك ها نوسازي تجهيزات بانكها و انجام پروژه هاي هزينه بر نظير اتوماسيون بانكي گفت : به نظر مي رسد بانك هاي كشور با مسائل متعددي روبرو هستند .