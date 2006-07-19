هنرمندان كرد متاثر از فرهنگ بومي خود هستند

هادي ضياء الديني، نقاش پيشكسوت استان كردستان، درباره نمايشگاه هنر نوگراي كردستان در مركز فرهنگي هنري صبا به خبرنگار "مهر" گفت: "در 25 سال گذشته هنرمندان كرد همواره تلاش كرده اند به نوعي در ارتقاء هنر نقاشي نقش داشته باشند. به طوري كه اغلب آنها توانستند در جريان شكوفايي اين هدف به بيان مسائل اجتماعي پيرامون خود بپردازند."

وي افزود: "نقاشان كرد در تمام دوران فعاليت هنري خود درصدد منطبق كردن تكنيك و محتوا در كنار يكديگر بوده اند. در واقع در اين راستا سعي شده تا بيشتر از دستاوردهاي حاضر و به روز در نقاشي استفاده شود. هنرمند متاثر از محيط خويش است و نقاشان كرد نيز از اين قاعده مستثني نيستند. بنابراين با نشان دادن مليت، لباس، آداب و رسوم خود به خلق اثر مي پردازند و اين خصوصيات است كه نقاشي كردستان را از ساير هنرمندان متمايز مي كند."

ضياء الديني درباره رويكرد زيبايي شناسانه هنرمندان كرد در جريان خلق اثر گفت: "اساس و پايه هاي هنر بر مبناي زيبايي شناسي استوار شده و اگر اثري تهي از اين ويژگي باشد، اثر هنري محسوب نمي شود. تصور مي كنم محتوا مي تواند تاثير شگفتي در روند زيبايي شناسي اثر داشته باشد و به تبع آن، قالب ها، تصاوير و اشكال اجزاي هنر را تشكيل مي دهند. پايه ها و مباني تصويري همواره مي توانند عامل زيبايي اثر هنري باشند."

مدرس دانشگاه هنر كردستان در ادامه خاطرنشان كرد: "ما بيشتر مواقع سعي مي كنيم گرفتار سبك ها نشويم. نقاشان كرد هر جا كه حس مي كردند مي توانند ايده و محتوا را توام با قالب پيش ببرند به خلق اثر مي پرداختند. در واقع در آثار هنرمندان نوگراي كردستان مكتب رئاليسم به معناي صحيح يعني انعكاس خلاقانه نه عكاسانه مشاهده مي شود. به اين معني كه اين آثار به حقيقت نزديكتر است. توجه به مسائل اجتماعي و تاكيد بر آنها در اثر و قراردادن مخاطب در فضاهاي خاص از ويژگي هاي هنري نقاشان كردستان است."

وي گفت: "نمايشگاه هنر نوگراي كردستان در يك فرصت ده روزه جمع شده است. پيش از اينكه نقاشان كرد براي ارائه اثر در اين نمايشگاه باخبر شوند، رسانه ها و مطبوعات از اين جريان خبر داشتند. با اين وجود هنرمندان شركت كننده به خاطر حسن نيت فرهنگستان هنر در اين نمايشگاه به ارائه اثر پرداختند و فكر مي كنم بازخورد خوبي نيز در پي داشته است."